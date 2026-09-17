За які перекази можуть заблокувати картку: розповідаємо, що перевіряє ваш банк Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки Заблоковані картки

Банки в Україні в автоматичному режимі відстежують кожен переказ між картками фізичних осіб. Через це навіть звичайна операція, скажімо, повернення боргу другом чи оплата за продаж старих речей, іноді завершується тим, що картка перестає працювати без жодного попередження.

Причина в тому, що системи фінансового моніторингу оцінюють не окрему операцію, а загальну фінансову поведінку клієнта.

Про це в коментарі Finance.ua розповіла юристка АО «Віннер Партнерс» Анастасія Руденко. За її словами, алгоритми банків працюють у режимі реального часу і будь-яке відхилення від звичного профілю людини може стати приводом для перевірки.

Чи можуть заблокувати картку через один переказ?

Одна операція, навіть велика, рідко стає причиною блокування сама по собі. Банк дивиться не тільки на суму, а й на те, наскільки вона узгоджується зі звичною фінансовою поведінкою людини.

Руденко навела приклад: якщо людина отримала 50 тис. гривень від батьків на купівлю авто, це один сценарій. Водночас якщо ці ж 50 тис. приходять частинами від десятків сторонніх людей, це вже зовсім інша історія з погляду про ризики.

«Однієї універсальної суми, після якої картку автоматично блокують, не існує», — зазначила юристка.

Що насправді аналізує банк під час переказу

За словами Руденко, алгоритми зіставляють поточну операцію з типовим фінансовим профілем клієнта. Якщо задекларований щомісячний обіг становить 15 тис. гривень, а за кілька днів на рахунок надходить 120 тис., система автоматично позначає це як відхилення від норми.

Банк може враховувати низку параметрів:

суму та частоту операцій;

відправника й отримувача коштів;

призначення платежу;

історію операцій за рахунком;

типові для клієнта надходження та витрати;

пристрої, з яких проводяться операції;

нетипову для людини активність;

зв’язки між різними рахунками та повторюваність переказів.

Окрему увагу система приділяє «транзитному» характеру грошей, коли кошти одразу після зарахування йдуть далі або знімаються в банкоматі. Такий рух коштів на адресу звичайної фізичної особи банк сприймає як можливу ознаку незареєстрованої підприємницької діяльності.

За що насправді можуть заблокувати картку

Юристка описала кілька типових ситуацій, які найчастіше привертають увагу фінмоніторингу. Насамперед це так звана «дроп-поведінка»: систематичне отримання переказів від десятків різних людей протягом дня чи тижня, навіть якщо суми невеликі, по 200−500 гривень.

Насторожує банк і суттєве перевищення реального грошового потоку над офіційно підтвердженим доходом клієнта. Так само підозрілими мають вигляд регулярні перекази, пов’язані з торгівлею криптовалютою без зрозумілого пояснення.

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Ще один сигнал — коли картка фактично перетворюється на інструмент для збору оплат за товари чи послуги. У такому разі банк бачить типову картину малого бізнесу, який не оформлений офіційно.

Руденко наголосила: сам факт великого чи частого переказу ще не означає автоматичного блокування.

«Система реагує на сукупність ознак, а не на окрему операцію», — зазначає юристка.

Чи існують ліміти на перекази між картками

Варто розповісти і про обмеження на вихідні P2P-перекази — орієнтовно 50−100 тис. гривень на місяць залежно від рівня ризику клієнта. Втім, тут важливо розрізняти кілька речей.

«Є законодавчі вимоги фінансового моніторингу, є внутрішні правила конкретного банку, а є індивідуальний ризик-профіль клієнта. Ці ліміти не варто сприймати як єдину законодавчо зафіксовану межу, однакову для всіх», — пояснює Руденко.

Перевищення встановленого банком ліміту без документів про легальне джерело доходів справді може стати приводом для додаткової перевірки.

Життєві ситуації: коли банк просить пояснення

Отримали гроші від родича. Якщо походження коштів зрозуміле і клієнт може його пояснити, банк найімовірніше просто запросить підтвердження, наприклад договір позики чи документ про родинні зв’язки.

Продали автомобіль. Разовий великий платіж суттєво відрізняється від систематичного отримання грошей від десятків незнайомих людей. Договір купівлі-продажу в такому разі стає достатнім поясненням економічної суті операції.

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Регулярна допомога від друзів чи знайомих дрібними сумами теж може привернути увагу, якщо перекази надходять від великої кількості різних людей одночасно.

Що робити, якщо картку вже заблокували

Якщо банк призупинив обслуговування картки або надіслав запит на пояснення, Руденко радить діяти послідовно.

Дізнатися в банку точний перелік транзакцій, які викликали підозру. Скласти пояснювальну записку про економічну суть операцій. Підтвердити походження коштів документально.

«Для підтвердження підійдуть довідки про доходи за формою ОК-5 або ОК-7 з Пенсійного фонду, податкові декларації, договори продажу майна чи надання позики, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки з відправником коштів», — резюмує юристка.