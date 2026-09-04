В Україні з’являться ще два індустріальні парки

Уряд включив індустріальні парки «Хорватський Гостинець» у Львівській області та «Бессарабський АгроТех Парк» в Одеській області до Реєстру індустріальних парків. У них сумарно буде створено 2500 робочих місць.
Індустріальний парк «Хорватський Гостинець» буде розташований на території Миколаївської міської територіальної громади Стрийського району Львівської області. Ініціатором створення парку є Миколаївська міська рада.
На території площею 32,34 га планується створити близько 1500 нових робочих місць.
Основні напрями роботи
виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, неметалевих мінеральних виробів, машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва, будівельних матеріалів;
розвиток машинобудування та альтернативної енергетики.
У розвиток «Хорватського Гостинця» планується залучити 913 млн грн від ініціатора, приватних інвесторів та керуючої компанії.
Індустріальний парк «Бессарабський АгроТех Парк» площею 23 га створюється у місті Арциз Болградського району Одеської області. Ініціатором виступила Арцизька міська рада.
У парку планується створити орієнтовно 1000 нових робочих місць. Основними напрямами стануть виробництво харчових продуктів, зокрема переробка та консервування картоплі, фруктів і овочів, виробництво олії та тваринних жирів, інші напрями харчової промисловості та альтернативна енергетика.
В облаштування «Бессарабського АгроТех Парку» залучать 884 млн грн від ініціатора, приватних інвесторів та керуючої компанії.
Наразі в Україні зареєстровано 125 індустріальні парки у майже всіх регіонах.