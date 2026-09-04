Акції, дивіденди чи ОВДП: скільки податків доведеться заплатити інвестору Сьогодні 14:03 — Фондовий ринок

Інвестиції у фондовий ринок

Інвестор може заробити однакові 10 000 грн на різних інструментах, але сума, яка залишиться після сплати податків, буде різною. Розбираємося, як в Україні оподатковуються прибуток від продажу акцій, дивіденди та дохід за облігаціями внутрішньої державної позики.

У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку пояснили ключові правила оподаткування інвестиційного доходу. На практиці умови можуть залежати від конкретного виду доходу, операції та обставин інвестора, тому окремі випадки можуть потребувати додаткового розгляду.

Три види доходу — три правила оподаткування

Найчастіше інвестор стикається з трьома видами доходу від цінних паперів:

прибуток від продажу акцій дорожче, ніж вони були придбані;

дивіденди — частина прибутку компанії, яку вона виплачує акціонерам;

дохід за облігаціями, зокрема державними.

Для кожного з них діють свої правила оподаткування.

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Продаж акцій

Якщо інвестор купив акції, а потім продав їх дорожче, позитивна різниця між доходом від продажу та документально підтвердженими витратами на придбання є інвестиційним прибутком.

Тобто податок нараховується не на всю суму, отриману від продажу, а саме на прибуток.

Наприклад, акції придбали за 40 000 грн, а через два роки продали за 55 000 грн.

Інвестиційний прибуток становитиме:

55 000 — 40 000 = 15 000 грн.

Із цієї суми потрібно сплатити:

18% ПДФО — 2 700 грн;

5% військового збору — 750 грн.

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Разом податки становитимуть 3 450 грн, а після їх сплати інвестору залишиться 11 550 грн прибутку.

Якщо протягом року були не лише прибуткові, а й збиткові операції з інвестиційними активами, це також враховується. Загальний фінансовий результат за рік визначають з урахуванням інвестиційних прибутків і збитків за правилами Податкового кодексу. До оподатковуваного доходу включається позитивне значення такого результату.

Якщо операції проводяться через професійного торговця цінними паперами, зокрема банк, у передбачених законом випадках він виконує функції податкового агента. Водночас загальний фінансовий результат операцій за рік обліковує сам платник податку та відображає його у річній декларації у випадках, передбачених законодавством.

Дивіденди

Для дивідендів діють інші правила. Ставка ПДФО залежить від того, хто їх нараховує.

Якщо дивіденди виплачує українська компанія — платник податку на прибуток підприємств, за загальним правилом ставка ПДФО становить 5%. Додатково сплачується 5% військового збору.

Наприклад, із 10 000 грн дивідендів:

ПДФО 5% — 500 грн;

військовий збір 5% — 500 грн.

Загальна сума податків — 1 000 грн, а інвестор отримає 9 000 грн.

Якщо дивіденди нараховує нерезидент, інститут спільного інвестування або суб’єкт господарювання, який не є платником податку на прибуток підприємств, ставка ПДФО за загальним правилом становить 9%. Разом із військовим збором загальне податкове навантаження — 14%.

Тоді з 10 000 грн дивідендів:

ПДФО — 900 грн;

військовий збір — 500 грн;

разом — 1 400 грн.

Після сплати податків залишається 8 600 грн.

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Водночас для окремих видів дивідендів діють інші правила. Зокрема, дивіденди за привілейованими акціями або корпоративними правами, які передбачають фіксовану виплату чи суму, більшу за виплати за іншими акціями, для цілей оподаткування прирівнюються до заробітної плати та оподатковуються за відповідними правилами.

Окремі операції з нарахування дивідендів у формі акцій або часток також можуть не включатися до оподатковуваного доходу за дотримання умов, визначених Податковим кодексом.

ОВДП

Для облігацій внутрішньої державної позики діє окремий податковий режим.

Дохід фізичної особи від ОВДП у передбачених Податковим кодексом випадках не включається до оподатковуваного доходу. Тобто з нього не сплачуються ані ПДФО, ані військовий збір.

Таким чином, податкове навантаження для фізособи становить 0%.

Якщо дохід за ОВДП становить 10 000 грн, усі 10 000 грн залишаються інвестору.

Як оподатковується портфель із різних активів

Якщо інвестор одночасно має акції, ОВДП та ETF, а протягом року отримує прибуток від продажу акцій, дивіденди та дохід за державними облігаціями, не можна просто скласти всі ці суми й застосувати до них одну ставку.

Кожен вид доходу має власні правила:

інвестиційний прибуток від продажу активів — 23%;

дивіденди від української компанії — платника податку на прибуток — за загальним правилом 10% разом із військовим збором;

дивіденди від нерезидента, ІСІ або неплатника податку на прибуток — за загальним правилом 14%;

дохід фізособи від ОВДП у передбачених випадках — 0%.

Тому інвестору варто окремо вести облік операцій, зберігати документи про вартість придбання активів і враховувати джерело та вид кожного доходу.

Особливо це важливо, якщо протягом року були як прибуткові, так і збиткові операції. Для визначення загального фінансового результату вони враховуються за правилами Податкового кодексу.

Хто утримує податки

При виплаті дивідендів українською компанією відповідні податки, як правило, утримує податковий агент. Тому інвестор отримує вже суму після сплати податків.

Якщо операції з інвестиційними активами проводяться через професійного торговця цінними паперами, зокрема банк, у визначених Податковим кодексом випадках він також виконує функції податкового агента.

Водночас загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами за календарний рік обліковує сам платник податку. Тому важливо зберігати документи про придбання та продаж активів.

У підсумку однакові 10 000 грн доходу можуть залишити інвестору зовсім різні суми залежно від того, з якого інструменту вони отримані. Саме тому під час оцінки інвестиції важливо враховувати не лише її дохідність, а й податкові правила.

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