Як правильно диверсифікувати інвестиційний портфель Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Як правильно диверсифікувати інвестиційний портфель

Фінансові кризи можуть за лічені тижні суттєво зменшити вартість інвестицій, особливо якщо всі кошти вкладені в один тип активів.

Диверсифікація допомагає розподілити ризики між різними інструментами, секторами та ринками, щоб падіння однієї частини портфеля не завдало максимального удару по всіх заощадженнях.

Чому диверсифікація важлива під час кризи

Одна з головних помилок інвестора — робити ставку на один актив або один сегмент ринку, розповідає FINRA. Якщо, наприклад, значна частина портфеля складається з акцій компаній одного сектору, несприятливі новини саме для цієї галузі можуть спричинити масштабне падіння всіх вкладень одночасно.

Саме тому фінансові регулятори та інвестиційні компанії розглядають диверсифікацію як один із базових способів управління ризиком. Її суть полягає у розподілі коштів між різними класами активів, а також у диверсифікації всередині кожного з них.

Найпростіший приклад — поєднання акцій, облігацій та грошових активів. При цьому частка кожного класу має залежати від фінансових цілей, інвестиційного горизонту та готовності людини переживати коливання ринку. Універсальної пропорції, яка однаково підходила б усім інвесторам, не існує.

Важливо також диверсифікувати активи всередині одного класу. Для акцій це може означати розподіл між різними компаніями, секторами, розмірами бізнесу та країнами. Для облігацій — між різними емітентами, термінами погашення та типами боргових паперів.

Читайте також Інвестиції в золото та срібло: які податки доведеться сплачувати українцям

Так можна зменшити концентраційний ризик — ситуацію, коли надто велика частина капіталу залежить від одного активу, сектора або ринку. FINRA зазначає, що така концентрація здатна посилити збитки, якщо конкретна інвестиція чи сегмент ринку різко впаде.

Як побудувати портфель, який легше переживе кризу

Під час формування портфеля варто думати не лише про потенційну дохідність, а й про те, як різні активи поводяться за різних економічних умов. Сенс диверсифікації полягає не просто в тому, щоб мати багато інвестицій, а в тому, щоб вони не рухалися абсолютно однаково.

Наприклад, портфель може містити акції різних країн і секторів, облігації та частину коштів у грошових або близьких до них інструментах. Деякі інвестори також розглядають нерухомість, сировинні активи та інші категорії, однак їхня доцільність залежить від цілей і ризик-профілю конкретної людини.

Читайте також Світові венчурні інвестиції сягнули $227,4 млрд

Для широкої диверсифікації можуть використовуватися біржові фонди (ETF) або інші колективні інвестиційні продукти. Вони здатні дати доступ одразу до великої кількості компаній або активів, що складніше зробити, купуючи окремі цінні папери самостійно. Водночас важливо перевіряти склад фонду: два різні ETF можуть мати значне перетинання активів і фактично не забезпечувати очікуваної диверсифікації.

Ще один важливий елемент — регулярне ребалансування. Якщо, наприклад, акції протягом тривалого часу суттєво зростали, їхня частка в портфелі могла стати набагато більшою за початкову. Періодичний перегляд структури дозволяє повернути співвідношення активів до рівня, який відповідає цілям і допустимому ризику інвестора.

Водночас диверсифікація не є гарантією від збитків. Якщо падає весь ринок або відбувається глобальна фінансова криза, різні активи також можуть одночасно втрачати вартість. Однак правильний розподіл вкладень може зменшити залежність результату від одного активу чи сегмента та зробити портфель стійкішим до окремих потрясінь.

Тому головний принцип під час кризи — не намагатися вгадати один «безпечний» актив, а заздалегідь побудувати структуру портфеля, у якій різні інвестиції виконують різні функції. Саме така дисципліна може допомогти інвестору пережити періоди високої волатильності та не ухвалювати панічних рішень під час падіння ринку.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.