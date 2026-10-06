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Деякі ФОПи можуть втратити спрощенку: про які обмеження треба знати

Особисті фінанси
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ФОП рахує доходи
ФОП рахує доходи
Третя група єдиного податку дає підприємцям чимало можливостей, але це не означає, що ФОП може працювати без обмежень. За певних порушень підприємець ризикує отримати підвищену ставку податку або взагалі втратити право на спрощену систему. Особливо важливо стежити за річним доходом, видами діяльності та іншими вимогами Податкового кодексу України.
На цьому наголошують юристи компанії Yankiv. Розповідаємо, які правила діють для ФОП 3 групи та через що можна втратити спрощенку.

Чому ФОПи обирають 3 групу

Спрощена система оподаткування передбачає сплату єдиного податку замість окремих податків і зборів на визначених законодавством умовах.
Третя група є одним із найуніверсальніших варіантів для підприємців. Її обирають, зокрема, ті, хто надає послуги, продає товари, виробляє продукцію, здає майно в оренду, займається логістикою чи електронною комерцією.
Серед ФОП 3 групи є ІТ-фахівці, маркетологи, дизайнери, консультанти, бухгалтери, юристи, власники інтернет-магазинів, виробники та перевізники.
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Важлива особливість цієї групи — можливість працювати з різними категоріями клієнтів. Підприємці можуть співпрацювати з фізичними особами, іншими ФОП, юридичними особами незалежно від їхньої системи оподаткування, а також нерезидентами, зазначають фахівці.
Крім того, для 3 групи немає обмеження щодо кількості найманих працівників.
Водночас перебування на спрощеній системі має свої умови. Податковий кодекс встановлює, зокрема, граничний обсяг доходу та перелік видів діяльності, які несумісні зі спрощеною системою.

Який дохід може отримати ФОП у 2026 році

Одне з головних обмежень для ФОП 3 групи — річний ліміт доходу.
За правилами Податкового кодексу підприємець може перебувати на 3 групі, якщо його дохід протягом календарного року не перевищує 1167 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.
У 2026 році мінімальна зарплата на 1 січня становить 8 647 грн. Тому максимальний річний дохід для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн.
При цьому якщо мінімальна зарплата протягом року зростає, це не збільшує автоматично ліміт доходу. Для розрахунку за весь 2026 рік використовується саме показник мінімальної зарплати, встановлений станом на 1 січня.
Юристи наголошують, що важливо також правильно визначати, які надходження враховуються в доході. До нього належать кошти, отримані від підприємницької діяльності в готівковій або безготівковій формі, а також доходи у матеріальній чи нематеріальній формі у передбачених законом випадках. Також враховується вартість безоплатно отриманих товарів, робіт або послуг.
Водночас окремі надходження до доходу платника єдиного податку не включаються. Зокрема, йдеться про пасивні доходи фізичної особи — дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати та страхові відшкодування, а також бюджетні гранти.
Якщо ФОП порушує встановлені вимоги, це може призвести до застосування підвищеної ставки єдиного податку, переходу на загальну систему оподаткування та інших податкових наслідків.
Тому підприємцям на 3 групі варто регулярно контролювати не лише суму отриманого доходу, а й те, чи відповідає їхня діяльність умовам спрощеної системи.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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