ФОП може мати борг, навіть якщо все сплачено: 9 причин перевірити кабінет Сьогодні 09:50 Перевірка розрахунків із податковою

Багато підприємців вважають: якщо звітність подана вчасно, боргу перед бюджетом бути не може. Насправді заборгованість часто виникає непомітно — через прострочений платіж, технічну помилку чи донарахування, і виявляють її не одразу.

Про це Finance.ua розповіла Діна Дрижакова, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group. За її словами, стан розрахунків із бюджетом варто перевіряти регулярно, а не лише перед перевіркою чи закриттям бізнесу.

Де за кілька хвилин побачити реальну картину боргу

Найдостовірніше джерело інформації — Електронний кабінет платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» підприємець бачить окремо за кожним податку: скільки нараховано, скільки сплачено, чи є переплата, пеня або борг. У вкладці «Вхідні документи» податкова також надсилає повідомлення про виникнення заборгованості з реквізитами для сплати.

Юристка склала покрокову інструкцію, як це зробити:

увійти до Електронного кабінету платника податків;

авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або іншого доступного способу;

відкрити розділ «Стан розрахунків з бюджетом»;

обрати відповідний рік та потрібний податок;

перевірити нарахування, сплачені суми, переплату, недоїмку та пеню;

якщо заборгованість є, з’ясувати дату та підставу її виникнення.

Альтернатива — мобільний застосунок «Моя податкова». Він теж показує стан розрахунків із бюджетом і надсилає сповіщення про борг, тож заходити в повноцінний кабінет не обов’язково.

Борг чи переплата — як не сплутати ці поняття

У кабінеті підприємець нерідко бачить суми з мінусом або з плюсом і не розуміє, що це означає.

Важливо не плутати податковий борг із переплатою.

«Переплата означає, що на обліку платника є кошти, які можуть бути зараховані в рахунок відповідного податкового зобов’язання або, за певних умов, повернуті. Податковий борг, навпаки, свідчить про несплачене у встановлений строк грошове зобов’язання», — розповіла Дрижакова.

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Дев’ять причин, чому борг з’являється навіть після сплати

Найнеприємніша ситуація для підприємця — коли гроші вже перераховані, а борг у кабінеті все одно висить. Причин для цього кілька:

податок сплачено після граничного строку;

платіж пішов не на той бюджетний рахунок;

неправильно вказані реквізити платежу;

сума платежу виявилася меншою за потрібну;

нарахувалася пеня;

податкова донарахувала зобов’язання;

подана уточнювальна декларація зі збільшенням суми до сплати;

виникла заборгованість за єдиним соціальним внеском;

платіж просто ще не встиг відобразитися в системі ДПС.

Найпоширеніша плутанина — саме останній пункт: підприємець уже заплатив, а в кабінеті борг ще кілька днів показується як активний.

Що робити, якщо ФОП не згоден із нарахуванням

Якщо сума податкового боргу виглядає підозрілою, не сплачуйте її одразу.

«Спочатку потрібно з’ясувати, на підставі якого документа виникло зобов’язання, перевірити власні платежі та подану звітність. За необхідності ФОП може звернутися до податкового органу для проведення звірки розрахунків і виправлення помилки або оскаржити відповідне рішення у встановленому законом порядку», — пояснює Дрижакова.

Чи можна перевірити борг без Електронного кабінету

Так, але частково. У ДПС є сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» — він показує, чи є в контрагента податковий борг узагалі, без деталізації сум.

Проте для власних розрахунків цей сервіс не підходить: тут потрібні саме дані з Електронного кабінету.

Чому не варто ігнорувати податкову вимогу

Якщо борг не погашається, податкова може направити підприємцю податкову вимогу — офіційний документ із сумою заборгованості та реквізитами для сплати. Він надходить саме в Електронний кабінет.

Коли варто перевіряти стан розрахунків

Юристка радить не чекати кінця року, а звірятися частіше:

після сплати основних податків;

після подання звітності;

у разі зміни системи оподаткування;

перед отриманням довідок від податкової;

перед закриттям ФОП.

Чи заважає борг закрити ФОП?

Тут варто розрізняти державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та припинення податкових зобов’язань. Це не одне і те саме — лише реєстрація закриття ФОП наявний борг не скасовує, і платити за ним доведеться незалежно від статусу підприємця в реєстрі.