Україна планує розвивати приватний флот Сьогодні 09:22 — Аграрний ринок

Порти Великої Одеси наразі залишаються єдиним шляхом для вивезення більшості українського агроекспорту.

Через регулярні російські обстріли інфраструктури держава шукає альтернативні маршрути та планує створити умови для купівлі суден приватним бізнесом.

Ппро це повідомляє AgroPortal, з посиланням на заяву заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Андрія Кашуби під час конференції LFМ 2026.

Пошук альтернативних маршрутів

За його словами, держава та бізнес регулярно опрацьовують логістичні питання в межах аграрного штабу та штабу із забезпечення функціонування морського коридору. Спільна робота зосереджена на таких напрямках:

пошук тимчасових альтернативних маршрутів;

розвиток залізничних перевезень;

розв’язання проблем із транспортуванням Дунаєм.

Купівля суден та позиція держави

На конференції LFM 2026 обговорили можливість спільного придбання суден державою та бізнесом для роботи в Чорному морі. Це питання вже аналізували разом із Міністерством аграрної політики та продовольства.

«Ми, як державний сектор, маємо здебільшого не оперувати державним флотом. Ми маємо створити належні умови для того, щоб бізнес міг і купувати нові судна, і працювати на лініях», — зазначив Кашуба.