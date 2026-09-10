0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна планує розвивати приватний флот

Аграрний ринок
51
Порти Великої Одеси наразі залишаються єдиним шляхом для вивезення більшості українського агроекспорту.
Через регулярні російські обстріли інфраструктури держава шукає альтернативні маршрути та планує створити умови для купівлі суден приватним бізнесом.
Ппро це повідомляє AgroPortal, з посиланням на заяву заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Андрія Кашуби під час конференції LFМ 2026.

Пошук альтернативних маршрутів

За його словами, держава та бізнес регулярно опрацьовують логістичні питання в межах аграрного штабу та штабу із забезпечення функціонування морського коридору. Спільна робота зосереджена на таких напрямках:
  • пошук тимчасових альтернативних маршрутів;
  • розвиток залізничних перевезень;
  • розв’язання проблем із транспортуванням Дунаєм.

Купівля суден та позиція держави

На конференції LFM 2026 обговорили можливість спільного придбання суден державою та бізнесом для роботи в Чорному морі. Це питання вже аналізували разом із Міністерством аграрної політики та продовольства.
«Ми, як державний сектор, маємо здебільшого не оперувати державним флотом. Ми маємо створити належні умови для того, щоб бізнес міг і купувати нові судна, і працювати на лініях», — зазначив Кашуба.
За словами посадовця, головним чинником для розвитку морських перевезень залишається безпека. При цьому інфраструктурно Україна готова забезпечувати роботу державного та приватного секторів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems