Україна та ЄС обговорюють захист зернового коридору в Чорному морі Сьогодні 12:13 — Аграрний ринок Україна та ЄС обговорюють захист зернового коридору в Чорному морі

Україна та ЄС домовились про спільні кроки для захисту зернового коридору в Чорному морі, який намагається зірвати росія.

Про це повідомив в соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга провів у вівторок, 8 вересня, телефонну розмову з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, яка відбулася після нової хвилі масованих ударів рф по Україні.

Сибіга розповів, що надав Каллас інформацію про наслідки атак і наголосив, що Україні терміново потрібно посилити протиповітряну оборону, особливо проти балістичних ракет.

Він подякував за змістовну дискусію на нещодавній неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС і закликав перевести розмови в конкретні рішення, які відповідатимуть масштабу загрози.

Окремо вони обговорили спроби росії зірвати роботу морського коридору України.

«Ми також обговорили спроби росії підірвати функціонування морського коридору України. Продовольча безпека ніколи не повинна ставати заручницею російської агресії. Ми розраховуємо на підтримку ЄС у забезпеченні стабільної роботи коридору та підтримці поставок українських продовольчих товарів на світові ринки», — йдеться в повідомленні Сибіги.

Очільник українського МЗС зазначив, що напередодні Тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН вони скоординували зусилля у сфері продовольчої безпеки та домовилися про подальші спільні кроки.

«росія має понести відповідальність за всі прояви своєї агресії — від балістичного терору проти українських міст до навмисних загроз глобальній продовольчій безпеці. Ми тісно співпрацюємо, щоб втілити цей принцип у конкретні рішення та дії», — розповів Сибіга.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росія, яка відмовляється від домовленостей про припинення вогню по суднах з агропродукцією в Чорному морі, зазнає більших втрат, ніж Україна.