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Аграрії скорочують експорт зерна та збільшують посіви ріпаку

Аграрний ринок
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Аграрії скорочують експорт зерна та збільшують посіви ріпаку
Аграрії скорочують експорт зерна та збільшують посіви ріпаку
Український аграрний сектор переживає суттєве зниження обсягів експорту зернових культур, що негативно позначається на фінансових результатах виробників.
Через скорочення продажів за кордон та дефіцит обігових коштів, фермери змушені переглядати свої підходи до ведення господарства, зокрема шукаючи альтернативи у структурі посівів.

Основні причини і наслідки

Як повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ситуація з експортом зерна з України залишається складною. Значне зменшення обсягів відвантажень призводить до накопичення продукції на складах та створює труднощі з отриманням необхідних фінансових ресурсів для продовження діяльності.
Зокрема, у липні експорт зернових склав близько 2,5 мільйона тонн, що істотно менше порівняно з попередніми місяцями.
«Обсяги відвантажень суттєво зменшилися, що призводить до накопичення продукції на елеваторах та ускладнює отримання необхідних коштів для подальшої діяльності».

Зростання популярності ріпаку

В умовах зменшення експортного потенціалу зернових культур, українські агровиробники шукають шляхи оптимізації своєї діяльності. Однією з таких стратегічних альтернатив стало розширення посівних площ під олійними культурами, особливо ріпаком.
Ця культура користується стабільним попитом на міжнародних ринках, що дозволяє виробникам компенсувати втрати від скорочення експорту зерна та забезпечити стабільний дохід.
Перехід до виробництва олійних культур, зокрема ріпаку, може стати ключовим чинником для подолання фінансових труднощів та сприяти диверсифікації експортної структури України. Це підвищить стійкість аграрної галузі до зовнішніх змін та забезпечить умови для сталого розвитку сектору у майбутньому.
За матеріалами:
agroreview.com
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