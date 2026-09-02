Мінагрополітики прогнозує незначне подорожчання продуктів через перебудову логістики Сьогодні 05:13 — Аграрний ринок

Продукти можуть подорожчати

Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги перебудовуються з урахуванням російських атак на продовольчу інфраструктуру. Зміна моделі постачання може призвести до зростання вартості продуктів, однак воно не має бути суттєвим для споживачів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телеканалу «Суспільне».

За його словами, численні цілеспрямовані удари росії по продовольчих складах змушує бізнес і державу адаптувати систему постачання продовольства.

Як змінюється постачання продовольства

Одним із ключових елементів нової моделі постачання є розміщення продукції невеликими партіями. Також передбачається пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації.

«Для нас важливо децентралізувати цей підхід, унеможливити масштабне одночасне руйнування великих обсягів продукції. Разом із тим це дозволяє забезпечити українців необхідною продукцією вчасно та відповідної якості, щоб не було перебоїв із постачанням», — наголосив Висоцький.

За словами міністра, перебудова логістики впливає і на організацію роботи торговельних мереж. Зокрема, магазини можуть одночасно мати менший асортимент окремих видів продукції, однак це не означає її дефіциту.

Продукти можуть подорожчати

«Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування — максимум до 2,5%», — зазначив Висоцький.

Він також запевнив, що наразі Україна має необхідні потужності для зберігання овочів. Основні овочі, перш за все, борщового набору, буде вирощено в достатній кількості і вони будуть доступні українцям для споживання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на керівника аналітичного відділу мережі «АНТС» Ігоря Крупку писав , що російські удари по складській інфраструктурі торговельних мереж призводять не лише до фінансових втрат бізнесу, а й до скорочення робочих місць. Водночас для економіки країни загалом такі наслідки наразі мають переважно локальний характер.

За словами Крупки, для конкретного складу або міста знищення об’єкта може означати різке скорочення зайнятості за кілька днів. Для країни загалом це радше локальний і структурний шок, ніж причина загальнонаціонального зростання безробіття.

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