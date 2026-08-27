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На Чиказькій біржі ціни на пшеницю досягли максимуму з липня 2023 року (думка експертів)

Аграрний ринок
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На Чиказькій біржі ціни на пшеницю досягли максимуму з липня 2023 року (думка експертів)
На Чиказькій біржі ціни на пшеницю досягли максимуму з липня 2023 року (думка експертів)
На Чиказькій біржі ціни на пшеницю досягли максимуму з липня 2023 року через загрозу розширення бойових дій в Україні.
Можлива ескалація загрожує зупинити експорт із Чорноморського регіону, який забезпечує понад 25% світового ринку зерна.
Про це повідомляє Вloomberg.
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Напередодні котирування підскочили на 6,4%. Загалом від початку місяця пшениця подорожчала на 19% через перебої з поставками з Чорноморського регіону. Ф’ючерси на кукурудзу дещо знизилися після зростання на 2,5% у середу.
Війна вже пошкодила порти та зернові термінали України, що обмежує експорт. За даними Міністерства сільського господарства України, експорт аграрної продукції цього сезону впав більш ніж наполовину порівняно з попередніми оцінками. Водночас очікується, що російські поставки пшениці у серпні скоротяться більш ніж на 50% у річному вимірі.
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Думка експертів

«Якщо ми не досягнемо вирішення в Чорному морі та покращення доступу до судноплавства без загрози їхній безпеці, зростання продовжиться», — зазначив генеральний менеджер Advantage Grain Кріс Ніколау.
Через ризики в Чорному морі країни Близького Сходу, Африки та Азії змушені купувати дорожче зерно в Аргентині та Австралії. Додаткові витрати на логістику провокують ризик зростання цін на продуктові товари у світі.
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Нагадаємо, за 1−18 серпня Україна експортувала 899,6 тис. тонн агропродукції — лише близько 31% обсягу, який могла б поставити за умови повноцінної роботи логістики.
Найскладніша ситуація із зерновими: їх експорт склав лише близько 20% потенційного обсягу, а висока вартість альтернативних маршрутів у багатьох випадках робить поставки збитковими.
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Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький сказав, що ситуація в аграрному секторі через блокаду морських портів Великої Одеси наразі є економічно гіршою, ніж була в березні чи квітні 2022 року.
«Зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи квітні 2022 року. Тоді попередній, 2021 рік, був найприбутковішим, мабуть, в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає», — констатував він.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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