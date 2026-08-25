У червні підприємства придбали української промтехніки на 138,4 млн грн — Мінекономіки Сьогодні 21:23 — Аграрний ринок

У червні підприємства придбали української промтехніки на 138,4 млн грн — Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства виплатило 17,3 млн грн компенсації за заявками, поданими у червні в межах програми компенсації 15% вартості української техніки та обладнання. У червні 18 підприємств придбали 35 одиниць техніки на 138,4 млн грн (з ПДВ).

Про це повідомляє сайт Аграрії разом з посиланням на www.kmu.gov.ua

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства виплатило 17,3 млн грн компенсації за заявками, поданими у червні в межах програми компенсації 15% вартості колісної, будівельної, спеціальної техніки, ліфтів та енергетичного обладнання українського виробництва. Кошти через уповноважені банки вже перераховані покупцям.

У червні 18 підприємств придбали 35 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 138,4 млн грн (з ПДВ). Часткова компенсація склала 17,3 млн грн.

Серед придбаного — вагони-цистерни для нафтопродуктів, трансформатори, мостові крани, напівпричепи-цистерни, автобус, вантажний автомобіль, пожежна автоцистерна, ліфт, бетонозмішувальна установка та інша промислова техніка й обладнання українського виробництва.

У червневих закупівлях представлена продукція ТОВ «Київський завод ПТО», ТОВ «Еліз», ТОВ «Еверласт», ТОВ «Зміїв-Транс», ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ТОВ «Компанія Тітал», ТОВ «Карат-Ліфткомплект», ТОВ «ТАС ПОЛТАВВАГОН», АТ «Черкаський автобус» та ПП «Тад».

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