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Ситуація в агросекторі набагато гірша, ніж у березні чи квітні 2022 року, — міністр

Аграрний ринок
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Ситуація в агросекторі набагато гірша, ніж у березні чи квітні 2022 року, — міністр
Ситуація в агросекторі набагато гірша, ніж у березні чи квітні 2022 року, — міністр
Ситуація в аграрному секторі через блокаду морських портів Великої Одеси наразі є економічно гіршою, ніж була в березні чи квітні 2022 року.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в Києві в четвер.
«Зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи квітні 2022 року. Тоді попередній, 2021 рік, був найприбутковішим, мабуть, в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає», — констатував він.
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За словами міністра, у 2022 році аграрії мали значні перехідні запаси та фінансовий резерв, який давав їм змогу працювати попри дорогу логістику.
У 2025−2026 рр. аграрії переважно працювали з невеликим прибутком або намагаючись виживати, не маючи можливості формувати запаси.
В 2022 році аграрний сектор, за його оцінкою, мав близько $10 млрд фінансового резерву, тоді як на сьогодні цього запасу вже немає.
Крім того, у 2022 році різке зростання міжнародних цін частково компенсувало логістичні проблеми, тоді як у поточному сезоні такого ефекту немає.
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Ще однією відмінністю є готовність аграріїв до осінньої посівної. На початку повномасштабного вторгнення необхідні для проведення посівної кампанії матеріально-технічні ресурси було вже закуплено. Наразі ж блокада почалася в липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної, при цьому запасів пального немає, а його ціна висока.
За словами Висоцького, залишаються проблеми з бронюванням працівників і дефіцитом кадрів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Аграрії
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