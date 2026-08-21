Ситуація в агросекторі набагато гірша, ніж у березні чи квітні 2022 року, — міністр Сьогодні 08:26 — Аграрний ринок

Ситуація в агросекторі набагато гірша, ніж у березні чи квітні 2022 року, — міністр

Ситуація в аграрному секторі через блокаду морських портів Великої Одеси наразі є економічно гіршою, ніж була в березні чи квітні 2022 року.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в Києві в четвер.

«Зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи квітні 2022 року. Тоді попередній, 2021 рік, був найприбутковішим, мабуть, в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає», — констатував він.

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За словами міністра, у 2022 році аграрії мали значні перехідні запаси та фінансовий резерв, який давав їм змогу працювати попри дорогу логістику.

У 2025−2026 рр. аграрії переважно працювали з невеликим прибутком або намагаючись виживати, не маючи можливості формувати запаси.

В 2022 році аграрний сектор, за його оцінкою, мав близько $10 млрд фінансового резерву, тоді як на сьогодні цього запасу вже немає.

Крім того, у 2022 році різке зростання міжнародних цін частково компенсувало логістичні проблеми, тоді як у поточному сезоні такого ефекту немає.

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Ще однією відмінністю є готовність аграріїв до осінньої посівної. На початку повномасштабного вторгнення необхідні для проведення посівної кампанії матеріально-технічні ресурси було вже закуплено. Наразі ж блокада почалася в липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної, при цьому запасів пального немає, а його ціна висока.

За словами Висоцького, залишаються проблеми з бронюванням працівників і дефіцитом кадрів.

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