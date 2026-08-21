Ситуація в аграрному секторі через блокаду морських портів Великої Одеси наразі є економічно гіршою, ніж була в березні чи квітні 2022 року.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в Києві в четвер.
«Зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи квітні 2022 року. Тоді попередній, 2021 рік, був найприбутковішим, мабуть, в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає», — констатував він.
Ще однією відмінністю є готовність аграріїв до осінньої посівної. На початку повномасштабного вторгнення необхідні для проведення посівної кампанії матеріально-технічні ресурси було вже закуплено. Наразі ж блокада почалася в липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної, при цьому запасів пального немає, а його ціна висока.
За словами Висоцького, залишаються проблеми з бронюванням працівників і дефіцитом кадрів.