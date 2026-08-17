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Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС зросла на 11%

Аграрний ринок
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Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС зросла на 11%
Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС зросла на 11%
За перші пів року торгівля агарною продукцію між Україною та ЄС зросла на 11% - до 8,55 млрд дол. США.
Про це повідомив Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».
«У січні-червні 2026 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом збільшився проти минулорічних показників за відповідний період на 847 млн дол. США (+11%) і становив 8553 млн дол. США», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позитивне для України сальдо зросло до 3,47 млрд дол. США, оскільки приріст експорту (+624 млн дол. США) перевищив збільшення імпорту (+221 млн дол. США).
Головними торговими партнерами в сегменті аграрної продукції для України були Польща, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина та Франція. Сукупний оборот України з цими державами становить 70% загальної вартості.
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Нині між Україною та Євросоюзом діють оновлені умови торгівлі продовольством, які набули чинності наприкінці 2025 року і передбачають зміну обсягів квот на безмитний експорт.
Україна станом на початок липня 2026 року повністю використала лише річну квоту на пшеницю.
Крім цього, високими показниками характеризується заповнення квот по яблучному соку (91%), м’ясу птиці (75%, квартальні квоти), яйцях в шкаралупі і яєчних продуктах (по 75%, квартальні квоти), етанолу (64%), меду (61%), цукру (59%) та цукровій кукурудзі (59%).
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«У першому півріччі цього року взаємна торгівля агропродовольчою продукцією між Україною та Європейським Союзом збільшилась. Однак фактична неможливість експорту власними морськими шляхами спонукає вітчизняні профільні компанії більш активно використовувати транзитні європейські маршрути, переформатувавши, принаймні тимчасово, систему логістики», — зазначили в ІАЕ.
За матеріалами:
Finance.ua
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