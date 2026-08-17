Дефіциту продуктів немає: у Мінагрополітики розповіли про ситуацію після ударів Сьогодні 07:33 — Аграрний ринок

Спостерігаються тимчасові збої логістичних шляхів

В Україні наразі не спостерігається дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів. Водночас до 40% втрачених потужностей можна відносно швидко замінити або відновити.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

Дефіциту продовольства немає

«Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукцій, дефіциту цього немає», — запевнив Висоцький.

За його словами, Мінагрополітики також проводить щотижневий моніторинг цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у Києві.

Уряд шукає заміну знищеним складам

Водночас уряд працює над пошуком резервних складських приміщень для заміщення знищених розподільчих центрів. Йдеться, зокрема, про об’єкти державної та комунальної власності.

Також розглядається варіант використання логістики «з коліс», щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах.

«На сьогодні виглядає так, що в межах до 40% можна замінити порівняно швидко. Зрозуміло, що такі об’єми зробити швидко повністю дуже складно. Але близько 30−40% можна релокувати чи відновити досить швидко», — зазначив міністр.

За його словами, частина додаткових логістичних витрат неминуча, однак вони не мають призвести до зростання цін на десятки відсотків. Мінагрополітики продовжить аналізувати ситуацію з цінами та доступністю продовольства.

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