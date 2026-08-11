Мінагрополітики скоротило прогноз експорту зерна з України Вчора 21:33 — Аграрний ринок

Мінагрополітики скоротило прогноз експорту зерна з України

Україна знизила прогноз експорту зерна у 2026/27 МР до 38−40 млн т через посилення російських атак на чорноморську портову інфраструктуру.

Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очікувало, що у поточному сезоні поставки зерна на зовнішні ринки становитимуть близько 43 млн т.

Заступник міністра Тарас Висоцький повідомив Reuters, що новий прогноз став першою офіційною оцінкою експортного потенціалу після посилення атак наприкінці липня, які фактично зупинили відвантаження через порти Великої Одеси. Таким чином, порівняно з попередньою оцінкою експорт може скоротитися на 3−5 млн т, або до 12%.

Ситуація залишається критичною для українського агроекспорту, оскільки морськими портами традиційно відвантажується понад 90% експортного зерна. Останніми тижнями росія майже щодня атакує українські чорноморські порти, експортні термінали, а також судна, які прямують до портів або виходять із них.

Скорочення можливостей для експорту створює додатковий тиск і на внутрішню інфраструктуру зберігання. За оцінкою міністерства, через накопичення зерна всередині країни дефіцит елеваторних потужностей може сягнути 11 млн т. Це особливо критично напередодні масового надходження на ринок нового врожаю кукурудзи та олійних культур.

Обмеження роботи морських портів також загрожує аграрному сектору значними фінансовими втратами. Раніше Висоцький оцінював можливі збитки від блокування портів приблизно у $3 млрд. Водночас Україна намагається активніше використовувати альтернативні експортні маршрути, однак їхньої пропускної здатності недостатньо для повної компенсації втрати чорноморського напрямку.

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