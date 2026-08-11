0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Проблеми з альтернативною логістикою загрожують постачанням українського зерна

Аграрний ринок
79
Експорт зерна з України опинився під загрозою
Експорт зерна з України опинився під загрозою
Український аграрний експорт зіткнувся з новими логістичними труднощами. Через російські обстріли портової інфраструктури та рекордне обміління Дунаю перевезення зерна й іншої агропродукції ускладнилося.
Про це повідомляє Bloomberg.

Обстріли портів та обміління Дунаю

Чергова хвиля російських атак на Чорноморські порти змушує перенаправляти вантажі на західні кордони, однак резервний дунайський маршрут зіткнувся із суттєвим зниженням рівня води через спеку та відсутність опадів.
Рекордна мілководність ускладнила доставку зерна баржами до румунського порту Констанца, який слугує ключовими альтернативними воротами для українського збіжжя.
Річкові судна змушені ходити напівпорожніми, що спричинило суттєве подорожчання фрахту, простої та додаткове навантаження на автошляхи та залізницю.

Румунія конкурує за логістичні потужності

Ситуацію погіршує те, що залізничні та річкові шляхи здатні забезпечити лише третину потужностей українських портів у Чорному морі.
До того ж логістичний коридор додатково перевантажений через збір рекордно високого врожаю в самій Румунії, чиї фермери тепер конкурують з українськими експортерами за той самий транспорт.
Логістичні збої в регіоні, який забезпечує понад чверть світового експорту пшениці, уже спровокували стрибок ф’ючерсів на сільгосппродукцію.
За оцінками аналітиків, у разі збереження напруги на морі та суходолі тиск на світові ціни на продовольство продовжуватиме зростати.
За матеріалами:
Mind
Агроринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems