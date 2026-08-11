Проблеми з альтернативною логістикою загрожують постачанням українського зерна Сьогодні 09:33 — Аграрний ринок

Експорт зерна з України опинився під загрозою

Український аграрний експорт зіткнувся з новими логістичними труднощами. Через російські обстріли портової інфраструктури та рекордне обміління Дунаю перевезення зерна й іншої агропродукції ускладнилося.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обстріли портів та обміління Дунаю

Чергова хвиля російських атак на Чорноморські порти змушує перенаправляти вантажі на західні кордони, однак резервний дунайський маршрут зіткнувся із суттєвим зниженням рівня води через спеку та відсутність опадів.

Рекордна мілководність ускладнила доставку зерна баржами до румунського порту Констанца, який слугує ключовими альтернативними воротами для українського збіжжя.

Річкові судна змушені ходити напівпорожніми, що спричинило суттєве подорожчання фрахту, простої та додаткове навантаження на автошляхи та залізницю.

Румунія конкурує за логістичні потужності

Ситуацію погіршує те, що залізничні та річкові шляхи здатні забезпечити лише третину потужностей українських портів у Чорному морі.

До того ж логістичний коридор додатково перевантажений через збір рекордно високого врожаю в самій Румунії, чиї фермери тепер конкурують з українськими експортерами за той самий транспорт.

Логістичні збої в регіоні, який забезпечує понад чверть світового експорту пшениці, уже спровокували стрибок ф’ючерсів на сільгосппродукцію.

За оцінками аналітиків, у разі збереження напруги на морі та суходолі тиск на світові ціни на продовольство продовжуватиме зростати.

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