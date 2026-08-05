Скільки коштує оренда землі в Україні: названо найдорожчі області Сьогодні 21:03 — Аграрний ринок

Оренда землі в Україні

Землю в Україні вже багато років можна орендувати. Саме оренда була і залишається основою земельних відносин.

Про це пише «Комерсант Український».

Між купівлею та орендою

За оцінками фахівців, третина української землі перебуває у державній та комунальній власності. Більша частина сільськогосподарських земель — близько двох третин — належить приватним власникам. Це земля, яка опинилася у них у результаті розпаювання.

За весь цей земельний ресурс конкурують агрохолдинги та фермери, намагаючись його придбати, але найчастіше — орендувати.

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«Земля нині затребувана. Тому ми бачимо розвиток і ринку купівлі-продажу, і ринку оренди. Просто оренда, вона зручніша. У довгостроковому періоді для агропідприємств вона, може, економічно не так й вигідна. Але якщо вести мову, приміром, про консолідацію землі, то оренда зручніша, бо процес купівлі-продажу досить довгий і більш складний», — зазначив Павло Мартишев, заступник керівника KSE Агроцентру.

Крім того, багато власників паїв не бажають продавати землю, а хочуть здавати її в оренду. І в такої позиції теж є своє пояснення.

«Багато людей хочуть, щоб у них було майбутнє, бо гроші сьогодні є, а завтра їх немає. А земля — це надійний капітал, вкладення, надійний ресурс, який кожен рік щось дає. Ось, приміром, близько 10 тисяч гривень за оренду землі за кожен гектар сплачують нині орендарі», — розповів Віктор Гончаренко, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

Ціни

Законом України «Про оренду землі» встановлено, що розмір орендної плати за землю визначається виключно сторонами договору. Водночас для земель державної або комунальної власності Податковий кодекс визначає певні обмеження щодо орендної плати: її розмір обраховується у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Для приватних земель таких обмежень немає, і сторони угоди можуть домовлятися про будь-який розмір орендної плати.

Операції на цьому ринку відбуваються через систему електронних торгів, організованих ДП «Прозорро.Продажі». За їх результатами вже передано в оренду понад 237 тис. га державних та комунальних земель.

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Цінова динаміка на орендовану державну та комунальну землю свідчить про стабільне зростання цін: із початкових 6,5−7 тис. грн/га у грудні 2022 року до 12,3 тис. грн/га у травні 2026 року.

Найдорожча оренда, якщо брати середній показник за весь час проведення аукціонів, — у Полтавській (15,8 тис. грн/га), Вінницькій (15,4 тис. грн/га), Тернопільській (13,8 тис. грн/га), Кіровоградській (13,0 тис. грн/га) та Київській (12,2 тис. грн/га) областях.

Найбільшим попитом на аукціонах користується рілля, на яку припадає 74,9% укладених договорів та 81,8% сукупної площі переданих в оренду масивів. Пасовища формують 10,9% угод (8,9% площі), сіножаті — 6,5% угод (5,2% площі).

Дослідники KSE Агроцентру звертають увагу і на ще одну особливість: географія аукціонних ставок оренди не збігається з трендами на ринку купівлі-продажу.

Приміром, регіони, які є абсолютними лідерами за вартістю відчуження землі у власність — Івано-Франківська (139 тис. грн/га) та Львівська (123,4 тис. грн/га) області, — в оренді демонструють порівняно помірні результати за ціною.

Є й ще одне спостереження дослідників: дані 2026 року свідчать про поступове відновлення попиту на оренду сільськогосподарських земель у південних та східних областях порівняно з періодом 2022−2025 років.

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Найвищі ставки оренди у 2026 році зафіксовані в Полтавській (20,7 тис. грн/га), Тернопільській (19,5 тис. грн/га), Запорізькій (18,5 тис. грн/га), Харківській (17,2 тис. грн/га), Вінницькій (17,2 тис. грн/га) та Івано-Франківській (16,9 тис. грн/га) областях.

Те, що поточні ставки у 2026 році суттєво перевищують середні історичні показники, свідчить про дедалі інтенсивнішу конкуренцію навіть у прифронтових областях за вільний земельний банк.

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