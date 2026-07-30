ЄС готовий фінансувати розвиток українських сіл, але висуває умову Сьогодні 13:23 — Аграрний ринок

ЄС готовий фінансувати розвиток українських сіл, але висуває умову

Україна може залучити від Європейського Союзу грантове фінансування не лише для фермерських господарств, а й для розвитку сільської інфраструктури — від шкіл і дитсадків до медичних закладів. Водночас однією з ключових умов отримання таких коштів є створення прозорої системи їхнього розподілу та контролю.

Про це заявив народний депутат України, голова громадської організації «Неподільна Україна» Дмитро Костюк.

За його словами, європейська підтримка передбачає два окремі напрями.

Перший — гранти для аграрного бізнесу, які доповнюватимуть чинні державні програми підтримки фермерів.

Другий — фінансування безпосередньо для розвитку сільських територій.

«Є дві різні історії. Перша — це підтримка фермерських господарств, фактично аналог тих програм держпідтримки, які вже працюють в Україні. Друга, і вона надважлива, — це проєкти саме для людей, для селян, бо фермерське господарство і село — це зовсім різні речі», — наголосив Костюк.

Він пояснив, що сьогодні розвиток багатьох сіл фактично фінансують місцеві підприємства, хоча це не є їхньою функцією. Натомість у країнах ЄС такі проєкти реалізуються за рахунок європейських фондів.

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За словами депутата, кошти можуть спрямовуватися на будівництво та модернізацію дитячих садків, шкіл, лікарень, закупівлю медичного обладнання та інші місцеві проєкти, однак для цього Україна має виконати вимоги європейських партнерів щодо прозорості.

«Європейці хочуть, щоб ми створили окрему структуру за аналогією з тими, які працюють у Європейському Союзі. Там має бути велике представництво міжнародних партнерів, щоб вони контролювали процес, бачили, куди виділяються кошти, і щоб працювали прозорі механізми», — сказав він.

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Костюк зазначив, що створення такої системи є однією з вимог ЄС у межах євроінтеграції аграрного сектору. Він також розповів, що під час переговорів у Брюсселі українська сторона презентувала європейським партнерам 27 тематичних напрямів розвитку агросектору, а ЄС детально аналізував український ринок, особливо в сегментах, де Україна є одним зі світових лідерів.

За словами депутата, подальша інтеграція до європейського ринку вимагатиме від України не лише адаптації правил, а й пошуку сфер, у яких український та європейський агросектори зможуть виступати партнерами, а не конкурентами.

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