Аграрії вже зібрали понад 10,6 мільйона тонн зерна нового врожаю
- пшениці обмолочено 1 531,7 тис. га (30% площ), намолочено 6,61 млн тонн при середній урожайності 43,2 ц/га;
- ячменю — 790,0 тис. га (53%), намолочено 3,49 млн тонн при урожайності 44,2 ц/га;
- гороху — 279,5 тис. га (94,6%), намолочено 549,5 тис. тонн при урожайності 19,7 ц/га.
- Одеська область — 2 425,7 тис. тонн з площі 586,7 тис. га (пшениці — 1 252,1 тис. тонн, ячменю — 988,9 тис. тонн, гороху — 184,7 тис. тонн);
- Миколаївська область — 1 797,8 тис. тонн з площі 514,1 тис. га (пшениці — 1 152,0 тис. тонн, ячменю — 539,0 тис. тонн, гороху — 106,8 тис. тонн);
- Дніпропетровська область — 1 493,0 тис. тонн з площі 376,4 тис. га (пшениці — 1 087,2 тис. тонн, ячменю — 379,0 тис. тонн, гороху — 26,8 тис. тонн).
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