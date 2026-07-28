Аграрії вже зібрали понад 10,6 мільйона тонн зерна нового врожаю Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Аграрії вже зібрали понад 10,6 мільйона тонн зерна нового врожаю

В Україні триває збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур.

Станом на 28 липня аграрії всіх областей уже обмолотили 2,6 млн га, або 22% прогнозованих площ, та намолотили 10,65 млн тонн зерна нового врожаю.

Зокрема, вже зібрано:

пшениці обмолочено 1 531,7 тис. га (30% площ), намолочено 6,61 млн тонн при середній урожайності 43,2 ц/га;

ячменю — 790,0 тис. га (53%), намолочено 3,49 млн тонн при урожайності 44,2 ц/га;

гороху — 279,5 тис. га (94,6%), намолочено 549,5 тис. тонн при урожайності 19,7 ц/га.

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За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

Одеська область — 2 425,7 тис. тонн з площі 586,7 тис. га (пшениці — 1 252,1 тис. тонн, ячменю — 988,9 тис. тонн, гороху — 184,7 тис. тонн);

Миколаївська область — 1 797,8 тис. тонн з площі 514,1 тис. га (пшениці — 1 152,0 тис. тонн, ячменю — 539,0 тис. тонн, гороху — 106,8 тис. тонн);

Дніпропетровська область — 1 493,0 тис. тонн з площі 376,4 тис. га (пшениці — 1 087,2 тис. тонн, ячменю — 379,0 тис. тонн, гороху — 26,8 тис. тонн).

Крім того, триває збирання ріпаку. На сьогодні обмолочено 539,6 тис. га (41% площ), намолочено 1,31 млн тонн.

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