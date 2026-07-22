В Україні вже намолотили майже 5,5 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю
- пшениці — 2,6 млн тонн із площі 633,2 тис. га при середній врожайності 41,1 ц/га;
- ячменю — 2,56 млн тонн із площі 580,5 тис. га при врожайності 44,1 ц/га;
- гороху — 301,4 тис. тонн із площі 121,6 тис. га при врожайності 24,8 ц/га.
- Одеська область — 1596,7 тис. тонн з площі 385,0 тис. га (пшениці — 616,5 тис. тонн, ячменю — 858,2 тис. тонн, гороху — 133,0 тис. тонн);
- Миколаївська область — 1302,6 тис. тонн з площі 365,5 тис. га (пшениці — 694 тис. тонн, ячменю — 521,7 тис. тонн, гороху — 83,1 тис. тонн);
- Дніпропетровська область — 1004,6 тис. тонн з площі 256,5 тис. га (пшениці — 712,2 тис. тонн, ячменю — 273,5 тис. тонн, гороху — 18,3 тис. тонн).
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