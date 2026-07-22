В Україні вже намолотили майже 5,5 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю Сьогодні 06:17 — Аграрний ринок

В Україні вже намолотили майже 5,5 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю

В Україні триває збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 21 липня аграрії всіх областей уже обмолотили 1,34 млн га, або 11% прогнозованих площ, та намолотили 5,47 млн тонн зерна нового врожаю.

Зокрема, вже зібрано:

пшениці — 2,6 млн тонн із площі 633,2 тис. га при середній врожайності 41,1 ц/га;

ячменю — 2,56 млн тонн із площі 580,5 тис. га при врожайності 44,1 ц/га;

гороху — 301,4 тис. тонн із площі 121,6 тис. га при врожайності 24,8 ц/га.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Зокрема:

Одеська область — 1596,7 тис. тонн з площі 385,0 тис. га (пшениці — 616,5 тис. тонн, ячменю — 858,2 тис. тонн, гороху — 133,0 тис. тонн);

Миколаївська область — 1302,6 тис. тонн з площі 365,5 тис. га (пшениці — 694 тис. тонн, ячменю — 521,7 тис. тонн, гороху — 83,1 тис. тонн);

Дніпропетровська область — 1004,6 тис. тонн з площі 256,5 тис. га (пшениці — 712,2 тис. тонн, ячменю — 273,5 тис. тонн, гороху — 18,3 тис. тонн).

Паралельно триває збирання ріпаку. Озимий та ярий ріпак уже обмолочено на площі 216,2 тис. га, намолочено 429,6 тис. тонн при середній врожайності 19,9 ц/га.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.