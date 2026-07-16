Угода з Туреччиною: мита на деяку українську агропродукцію сягають 225% Сьогодні 13:33 — Аграрний ринок

Угода з Туреччиною: мита на деяку українську агропродукцію сягають 225%

Угода про вільну торгівлю з Туреччиною коштуватиме Україні зниження ВВП на 1,5% в середньостроковій перспективі.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Він зазначив, що ратифікований Верховною Радою документ економічно вигідний Туреччині і економічно невигідний Україні.

«Під найбільшим ризиком легка промисловість. Окрім неї — виробництво транспортних засобів, цементу, добрив, будівельних матеріалів, ліфтів, електрообладнання, дорожнього обладнання, господарських товарів та інше», — зазначив парламентар, додавши, що не знає жодного українського виробника, який би назвав корисною цю угоду.

Дмитро Кисилевський припустив, що угода ратифікована в обмін на військово-політичну підтримку.

«По більшості товарів ми знижуємо мито до нуля, а Туреччина по більшості товарів лише незначно зменшує ввізні мита, зберігаючи при цьому неспівставно вищий рівень митного захисту. Наприклад, мита проти продукції української агропереробки сягають 38,5% на мед, 58,5% на фруктові соки, 135% на цукор, 180% на молоко і молочні продукти і навіть 225% на мясо свиней і великої рогатої худоби», — уточнив він.

Також Туреччина, за словами парламентаря, зберегла право на експортні субсидії для промислових товарів.

«Якщо вже ніяк не можна було без цієї угоди, то уряд має ухвалити пакет компенсаторів для зниження економічної шкоди — розширити програми часткової компенсації вартості української техніки та обладнання, прийняти нарешті компенсацію „капексу“ через податки, посилки та інші механізми. Це варто зробити негайно», — вважає Кисилевський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.