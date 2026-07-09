Мільярдні зміни для агросектору: який вплив матиме вступ України до ЄС на Польщу, — думка експерта Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

Мільярдні зміни для агросектору: який вплив матиме вступ України до ЄС на Польщу, — думка експерта

Вступ України до Європейського Союзу може збільшити площу орних земель у ЄС більш ніж на 25% — до 197 млн гектарів. Наразі ця площа становить близько 156 млн гектарів.

Про те, як це може вплинути на ринок Польщі та як можуть змінитися (зокрема знизитися) виплати на сільськогосподарську продукцію для польських фермерів у разі вступу України до ЄС, розповів представник Варшавського інституту підприємництва Польщі Анджей Стройний (Chief Analyst, Legislative Projects Manager, Warsaw Enterprise Institute).

Виступ відбувся 8 липня у Любліні під час конференції, організованої Warsaw Enterprise Institute спільно з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Open Society Foundations.

Отже, зі слів експерта, вступ України до ЄС принесе багато змін. Адже площа сільськогосподарських грунтів ЄС зросте на 25%. Це матиме вплив на видачу коштів із спільної європейської казни. європейської казни.

Як наслідок, експерт вказує на декілька сценаріїв.

Бюджети ЄС на спільне сільське господарство

За його словами, бюджет ЄС, передбачений на спільну сільськогосподарську політику, нині перебуває під тиском. Йдеться про можливе скорочення цього бюджету приблизно на 20−22%.

У період 2021−2027 років загальний бюджет Спільної аграрної політики ЄС становить 388 млрд євро. Однак нині, найімовірніше, він буде скорочений приблизно на 20% і становитиме близько 300 млрд євро.

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Це пов’язано зі зростанням витрат на загальноєвропейську безпеку, а також із необхідністю виконання фінансових зобов’язань, ухвалених ще під час пандемії COVID-19.

Як зазначає Анджей Стройний, для Польщі найбільш несприятливим сценарієм є той, за якого загальний бюджет буде скорочено приблизно на 20%, а система прямих виплат не матиме належних юридичних гарантій. У такому випадку значна частина коштів може спрямовуватися найбільшим землекористувачам, а розмір виплат залежатиме переважно від площі земель, якими володіє або які обробляє конкретний бенефіціар.

За такого сценарію частина коштів Спільної аграрної політики ЄС спрямовуватиметься українському аграрному сектору, який значною мірою представлений великими агропромисловими холдингами. Йдеться приблизно про 100 компаній, кожна з яких обробляє понад 40 тис. гектарів землі.

За словами експерта, у такому випадку польський «конверт» — тобто обсяг коштів, передбачених для країни в межах аграрного бюджету ЄС, — може скоротитися з 25 до 15 млрд євро.

«Середній» сценарій

Цей сценарій передбачає вступ України до Європейського Союзу, після чого українське сільське господарство також отримає доступ до системи прямих виплат, принаймні на початкових етапах. У цьому випадку йдеться про встановлення верхньої межі таких виплат — близько 100 тис. євро на рік. Великі аграрні підприємства, які перевищують цей поріг, не зможуть отримувати більші суми.

«Такий сценарій є для нас вигідним», — зазначає Анджей Стройний.

Як зазначає експерт, українське сільське господарство не таке як польське. Воно базується на пшениці, кукурудзі, ріпаку та на експорті цих культур. Польське базується на молочній та м’ясній промисловості. Підприємства Польщі — це невеликі сімейні підприємства, які створюють продукти для власного, внутрішнього користувача. «В нас інша продукція і ми кращі в різних галузях» — каже він.

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«Вступ України до ЄС значною мірою змінило б аграрну структуру. Ще перед війною в Україні було близько 41,3 млн гектара орної землі. Під час війни частина підприємств були знищені, і нині це 32,7 млн гектарів. ЄС має 156 млн гектарів орної землі. Тобто вступ до ЄС збільшило б понад 25% кількість орних с/г земель. Якби ми базували тільки на основі базового сценарію доплат, де величина доплат залежить від кількості та величини орної землі, то участь Польщі в загальних дотаціях впала б від 9,4% до 7,4%, оскільки це ділиться пропорційно до площі орної землі конкретного користувача», — резюмував він.

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