Вартість землі в Україні зростає швидше, ніж інфляція Сьогодні 16:02 — Аграрний ринок

Сільськогосподарські ділянки

За п’ять років після відкриття ринку землі було укладено понад пів мільйона угод, а ціни на сільськогосподарські ділянки зростали швидше за інфляцію.

Про це свідчить аналітика від Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Агроцентр.

Нагадаємо, ринок землі запрацював 1 липня 2021 року після скасування багаторічного мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У KSE зазначають, що, попри війну, ринок демонструє стабільний розвиток, а відкриття доступу для юридичних осіб із 1 січня 2024 року зробило його ліквіднішим та привабливішим для інвесторів.

Результати ринку землі за 5 років

За п’ять років в Україні уклали понад 500 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею близько 1,15 млн гектарів. Найбільші площі продано у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Водночас середньозважена вартість одного гектара землі зросла з приблизно 30 тис. грн у 2021 році до майже 66 тис. грн. У дослідженні наголошують, що темпи подорожчання перевищують рівень інфляції, що підвищує інвестиційну привабливість земельних ділянок.

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Важливу роль у земельних відносинах продовжує відігравати оренда державних і комунальних земель через систему електронних аукціонів «Прозорро.Продажі».

За даними KSE Агроцентр, через відкриті торги вже передано в оренду понад 237 тис. гектарів землі, а кількість успішних аукціонів перевищила 21 тис.

Конкурентні торги також суттєво впливають на вартість оренди. У середньому фінальна ставка за результатами аукціонів майже в чотири рази перевищує стартову, що свідчить про ефективність відкритої конкуренції порівняно з визначенням орендної плати без проведення торгів.

Раніше ми повідомляли, що наразі можливостей та інструментів для інвестування вистачає. Серед них земля та нерухомість. Який з цих варіантів вигідніший — розповів експерт

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