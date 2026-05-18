Земля vs нерухомість: що ж обрати інвестору

Наразі можливостей та інструментів для інвестування вистачає. Серед них земля та нерухомість. Однак, який з цих варіантів вигідніший?

У рамках щорічної конференції Invest Talk Summit зібралися представники обох видів активів, щоб переконати аудиторію в тому, чому ж саме їхній інструмент є виграшним. Напрям «земля» представив СЕО та співзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт — Андрій Усенко, а напрям «нерухомість» — комерційний директор S1 REIT, амбасадор REIT-фондів в Україні — Віктор Бойчук.

Зазначимо, що фахівці не стали відкладати це питання на потім і одразу розповіли про умови інвестування у свої фонди, а також про потенційну дохідність таких вкладень.

Щодо землі, то «Твоє Коло» має два фонди — на 5 та 10 років, інвестувати можна від 122 сертифікатів, кожен із яких оцінюється в 1 тис. гривень. Існує можливість доінвестовувати від одного сертифікату.

Як сказав Усенко, земля — статичний актив, який давно за своєю цінністю вийшов далеко за межі класичних фінансових інструментів. Це обмежений актив, який неможливо штучно та швидко збільшити. А за дохідністю він уже конкурує з ОВДП. Проте, має вищий потенціал до капіталізації.

Якщо ж брати до уваги нерухомість, то тут інвестування починається від 122 сертифікатів (1 тис. — кожен. — Ред.). Через S1 REIT також можна доінвестовувати 1 тис. гривень, але мова лише про два фонди — S1 Obolon та S1 ВДНГ. Також є третій фонд — S1 Plaza Позняки — тут інвестування можна розпочати з 1 тис. гривень. Попри те, що фонд лише нещодавно розпочав свою діяльність, він уже встиг здобути значну популярність серед інвесторів.

Зокрема, як сказав президент Інвестиційної Групи Універ Тарас Козак, який у цій дискусії виконував роль модератора, в S1 Plaza Позняки у перший день після відкриття вклалися 200 інвесторів, і це за його словами є дуже серйозним показником.

Що з дохідністю

Варто розрізняти прогнозовану та фактичну. Що стосується інвестицій у землю, то, за словами Усенка, за підсумками 2025 року прогнозована дохідність становила 15% у валюті, тоді як фактична — 24,8%. Водночас щорічний дохід за сертифікатом складає 15% у валюті плюс дивіденди. Але, зазначимо, що тут не варто забувати за податок на дивіденди, який наразі становить 9+5%.

Нерухомість, своєю чергою, показала 2025 року прогнозовану дохідність у 8,2% та 10,4% у валюті. Фактична ж дохідність становить 16,9%.

Вихід із інвестиції

Окремо спікери торкнулися теми виходу з інвестиції. У цьому контексті механізми для інвестицій у землю та нерухомість є доволі схожими. Зокрема, сам процес виходу, за словами експертів, займає близько 2−3 годин. Водночас за останній рік кількість таких випадків була незначною: не більше 30% — у земельному напрямку та менш як 3% — у сфері нерухомості.

Як зазначив Віктор Бойчук, у разі виходу з угоди виплата здійснюється за актуальною ринковою вартістю сертифіката. Наприклад, якщо інвестор придбав сертифікат за 1 тис. гривень, а на момент виходу його вартість зросла до 1300 грн, то виплата здійснюватиметься саме за новою ціною.

Водночас, як пояснив Козак, важливим є і час подання заявки на вихід з інвестиції: якщо рішення ухвалене в першій половині дня, кошти інвестор отримує того ж дня, а якщо після обіду — виплата надходить уже наступного дня.

Важливо розуміти, що інвестори в землю та інвестори в нерухомість мають різні підходи й мотивацію. Зокрема, Козак зазначив, що інвестор у землю орієнтується на довгострокову перспективу, розраховуючи насамперед на зростання капіталізації земельних активів. Натомість інвестор у нерухомість, як правило, дотримується короткострокової стратегії, оскільки зацікавлений у швидкій здачі об’єкта в оренду та оперативному отриманні прибутку.

У цьому твердженні його підтримав і Андрій Усенко: «Інвестори — люди, які хочуть максимально капіталізувати свій актив. Від 5 років дивляться в якусь частину капіталу і потім постійно доінвестовують. Це стабільна довгострокова стратегія».

На завершення він також зазначив, що прибутковість інвестицій у землю ґрунтується на трьох основних складових: орендному доході, зростанні капіталізації земельних активів та активній торгівлі. Водночас, за словами Усенка, нині «Твоє Коло» зосереджує свою діяльність переважно в західних і східних областях України. При цьому важливим чинником залишається конкуренція, адже саме вона, як наголосив співвласник КУА «Профіт», сприяє зростанню вартості землі.

