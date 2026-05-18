Чи входить квартира одного з подружжя до складу спадщини
Правила прийняття спадщини в Україні можуть видатися складними деяким громадянам і викликати питання. Зокрема щодо входження квартири, яку купила дружина під час шлюбу, до складу спадкового майна.
Приклад
Українка звернулася до фахівців із проханням пояснити, кому належить квартира після смерті чоловіка. Жінка відкрила спадкову справу на транспортний засіб і планує оформити право власності спільно з двома дітьми (інших спадкоємців немає).
Однак згодом з’ясувалося, що квартира, яку пані Ольга купила на своє ім’я під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю подружжя. Це прямо вказано у договорі купівлі-продажу, який оформили за згодою чоловіка.
«Але у витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказана лише я. Тому думала, що квартира належить виключно мені і не входить до спадщини чоловіка, отже, документи на неї не подавала нотаріусу», — розповіла Ольга.
Проблема в тому, що затверджений законом термін шість місяців, протягом якого необхідно подати заяву на відкриття спадщини, уже минув. Тому незрозуміло, що робити з нерухомістю, яку жінка не встигла долучити до спадкової справи.
Право на спадкування
На запит користувачки порталу юрист Євген Корнійчук дав розлогу відповідь. По-перше, в описаній ситуації квартира дійсно входить до складу спадщини померлого чоловіка в частині ½, незалежно від кількості офіційних власників. Бо об’єкт нерухомості, придбаний у шлюбі, є спільною сумісною власністю подружжя.
По-друге, відкриття спадкової справи означає, що кожен об’єкт, який належав спадкодавцеві на день його смерті, автоматично входить до складу спадщини. Окремо подавати заяви на автомобіль і квартиру не потрібно, отже дружина і діти не втратили права на володіння своїми частками.
Для вирішення цієї ситуації необхідно звернутися до нотаріуса і надати документи на квартиру. Плюс треба попросити фахівця включити половину частки нерухомості до складу спадщини. Далі нотаріус оформить право власності дружини на ½ квартири і відкриє спадкові права на другу половину.
Тільки після отримання свідоцтва про право власності та розподілу майна між усіма спадкоємцями можна стати повноправними власниками квартири і розпоряджатися нею за власним бажанням (з урахуванням прав дітей через органи опіки та піклування).
Раніше Finance.ua писав, що квартира у спадок з боргами передбачає на додачу до майна зобов’язання щодо погашення спадкоємцем заборгованості спадкодавця.
Що означає успадкування квартири з боргами: разом з успадкованим майном спадкоємець також переймає на себе зобов’язання з виплати боргів спадкодавця. Згідно із законом не можна прийняти в спадщину щось одне, а від іншого відмовитися.
Приймаючи в спадок квартиру, спадкоємець отримує борги спадкодавця, що стосуються не тільки житла, наприклад, заборгованість за комунальні послуги, а й кредити, позики тощо. Порядок застосовується незалежно від того, передається спадщина за заповітом чи за законом.
