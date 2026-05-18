Як оформити право власності на квартиру в новобудові

Купівля квартири в новобудові не завершується підписанням договору чи передачею ключів. Остаточним етапом завжди є державна реєстрація права власності. Саме вона підтверджує, що житло офіційно належить покупцю і ним можна повноцінно розпоряджатися. Із посиланням на експертів агентства нерухомості «Твоя Фортеця» розповідаємо, як зареєструвати квартиру в новобудові і що потрібно знати покупцям.
Реєстрація прав власності на квартиру в новобудові
Реєстрація права власності — це фінальний крок угоди з нерухомістю. Після внесення даних до Державного реєстру покупець стає повноправним власником квартири та отримує право нею користуватися, продавати чи передавати у спадок.
Як пояснюють фахівці, без цього етапу навіть після оплати житло юридично не вважається повністю оформленим на покупця.
Часто забудовники беруть процес реєстрації на себе і оформлюють права власності одразу для групи інвесторів. Це зручно для покупця, бо не потрібно самостійно ходити по установах і збирати документи.
Водночас такий варіант має і мінуси: процес може затягуватися, а строки оформлення залежать від посередника. Також, за словами експертів, у частини випадків це може коштувати дорожче, ніж самостійне оформлення.
Якщо власник вирішує оформлювати квартиру самостійно, він може звернутися до нотаріуса або ЦНАПу. Експерти з нерухомості пояснюють, що в обох випадках процес фактично контролюється державним реєстратором, просто шлях подачі документів різний.
Нотаріус сам вносить дані до реєстру, а через ЦНАП документи передаються реєстратору через адміністратора.
Які документи необхідні для реєстрації
Для реєстрації права власності потрібен базовий пакет документів, який визначений законодавством.
Зазвичай це:
заява на реєстрацію;
паспорт та ідентифікаційний код;
технічний паспорт;
акт приймання-передачі квартири;
договір із забудовником та інші угоди, якщо вони є;
квитанція про сплату адміністративного збору;
документи про введення будинку в експлуатацію та присвоєння адреси.
Як оформити технічний паспорт
Технічний паспорт зазвичай замовляє сам покупець у БТІ. Як пояснюють в агентстві нерухомост, це один із перших документів, без якого реєстрацію неможливо завершити.