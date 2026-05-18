Як оформити право власності на квартиру в новобудові Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Оформлення права власності на нерухомість

Купівля квартири в новобудові не завершується підписанням договору чи передачею ключів. Остаточним етапом завжди є державна реєстрація права власності. Саме вона підтверджує, що житло офіційно належить покупцю і ним можна повноцінно розпоряджатися. Із посиланням на експертів агентства нерухомості «Твоя Фортеця» розповідаємо, як зареєструвати квартиру в новобудові і що потрібно знати покупцям.

Реєстрація прав власності на квартиру в новобудові

Реєстрація права власності — це фінальний крок угоди з нерухомістю. Після внесення даних до Державного реєстру покупець стає повноправним власником квартири та отримує право нею користуватися, продавати чи передавати у спадок.

Як пояснюють фахівці, без цього етапу навіть після оплати житло юридично не вважається повністю оформленим на покупця.

Реєстрація прав забудовником

Часто забудовники беруть процес реєстрації на себе і оформлюють права власності одразу для групи інвесторів. Це зручно для покупця, бо не потрібно самостійно ходити по установах і збирати документи.

Водночас такий варіант має і мінуси: процес може затягуватися, а строки оформлення залежать від посередника. Також, за словами експертів, у частини випадків це може коштувати дорожче, ніж самостійне оформлення.

Читайте також Скільки коштує квадратний метр у новобудовах України (інфографіка)

Самостійна реєстрація прав на житло

Якщо власник вирішує оформлювати квартиру самостійно, він може звернутися до нотаріуса або ЦНАПу. Експерти з нерухомості пояснюють, що в обох випадках процес фактично контролюється державним реєстратором, просто шлях подачі документів різний.

Нотаріус сам вносить дані до реєстру, а через ЦНАП документи передаються реєстратору через адміністратора.

Які документи необхідні для реєстрації

Для реєстрації права власності потрібен базовий пакет документів, який визначений законодавством.

Зазвичай це:

заява на реєстрацію;

паспорт та ідентифікаційний код;

технічний паспорт;

акт приймання-передачі квартири;

договір із забудовником та інші угоди, якщо вони є;

квитанція про сплату адміністративного збору;

документи про введення будинку в експлуатацію та присвоєння адреси.

Як оформити технічний паспорт

Технічний паспорт зазвичай замовляє сам покупець у БТІ. Як пояснюють в агентстві нерухомост, це один із перших документів, без якого реєстрацію неможливо завершити.

Його виготовлення зазвичай займає близько 5 днів, а вартість може становити приблизно 500−700 грн.

Термін реєстрації та вартість послуг

За законом, стандартний термін реєстрації становить до 5 робочих днів.

Експерти з нерухомості зазначають, що швидкість оформлення напряму залежить від обраного терміну та розміру адміністративного збору:

5 днів — 0,1 прожиткового мінімуму;

2 дні — 1 прожитковий мінімум;

1 день — 2 прожиткові мінімуми;

2 години — 5 прожиткових мінімумів.

Окремо сплачується отримання інформації з реєстру: у паперовому вигляді — 0,025 прожиткового мінімуму, в електронному — 0,125.

Порядок реєстрації — поетапні кроки

Після подачі документів реєстратор відкриває справу та запускає процедуру оформлення.

Зазвичай процес виглядає так:

формується електронний пакет документів і визначається черговість розгляду;

проводиться перевірка законності всіх документів;

приймається рішення щодо реєстрації;

дані вносяться до Державного реєстру;

власник отримує підтвердження в паперовому або електронному вигляді.

Підстави відмови у реєстрації права власності на житло

Фахівці зазначили, що відмова можлива у кількох типових випадках:

подано неповний пакет документів;

є помилки або невідповідності в документах;

квартира перебуває під обтяженням;

квартира продавалася двічі, раніше проводилася реєстрація прав помилково;

документи оформлені з порушеннями.

Реєстрація права власності на квартиру в іпотеці

Якщо квартира купується в іпотеку, пакет документів майже не відрізняється, але додається іпотечний договір та підтвердження розрахунків із забудовником.

Як пояснюють експерти з нерухомості, у цьому випадку квартира реєструється на власника, але з обтяженням.

Це означає, що житло перебуває в заставі банку, і без його дозволу власник не може вільно ним розпоряджатися. Обтяження знімається після повного погашення кредиту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.