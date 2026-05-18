0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як оформити право власності на квартиру в новобудові

Нерухомість
33
Оформлення права власності на нерухомість
Оформлення права власності на нерухомість
Купівля квартири в новобудові не завершується підписанням договору чи передачею ключів. Остаточним етапом завжди є державна реєстрація права власності. Саме вона підтверджує, що житло офіційно належить покупцю і ним можна повноцінно розпоряджатися. Із посиланням на експертів агентства нерухомості «Твоя Фортеця» розповідаємо, як зареєструвати квартиру в новобудові і що потрібно знати покупцям.

Реєстрація прав власності на квартиру в новобудові

Реєстрація права власності — це фінальний крок угоди з нерухомістю. Після внесення даних до Державного реєстру покупець стає повноправним власником квартири та отримує право нею користуватися, продавати чи передавати у спадок.
Як пояснюють фахівці, без цього етапу навіть після оплати житло юридично не вважається повністю оформленим на покупця.

Реєстрація прав забудовником

Часто забудовники беруть процес реєстрації на себе і оформлюють права власності одразу для групи інвесторів. Це зручно для покупця, бо не потрібно самостійно ходити по установах і збирати документи.
Водночас такий варіант має і мінуси: процес може затягуватися, а строки оформлення залежать від посередника. Також, за словами експертів, у частини випадків це може коштувати дорожче, ніж самостійне оформлення.
Читайте також

Самостійна реєстрація прав на житло

Якщо власник вирішує оформлювати квартиру самостійно, він може звернутися до нотаріуса або ЦНАПу. Експерти з нерухомості пояснюють, що в обох випадках процес фактично контролюється державним реєстратором, просто шлях подачі документів різний.
Нотаріус сам вносить дані до реєстру, а через ЦНАП документи передаються реєстратору через адміністратора.

Які документи необхідні для реєстрації

Для реєстрації права власності потрібен базовий пакет документів, який визначений законодавством.
Зазвичай це:
  • заява на реєстрацію;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • технічний паспорт;
  • акт приймання-передачі квартири;
  • договір із забудовником та інші угоди, якщо вони є;
  • квитанція про сплату адміністративного збору;
  • документи про введення будинку в експлуатацію та присвоєння адреси.

Як оформити технічний паспорт

Технічний паспорт зазвичай замовляє сам покупець у БТІ. Як пояснюють в агентстві нерухомост, це один із перших документів, без якого реєстрацію неможливо завершити.
Місце для вашої реклами
Його виготовлення зазвичай займає близько 5 днів, а вартість може становити приблизно 500−700 грн.

Термін реєстрації та вартість послуг

За законом, стандартний термін реєстрації становить до 5 робочих днів.
Експерти з нерухомості зазначають, що швидкість оформлення напряму залежить від обраного терміну та розміру адміністративного збору:
  • 5 днів — 0,1 прожиткового мінімуму;
  • 2 дні — 1 прожитковий мінімум;
  • 1 день — 2 прожиткові мінімуми;
  • 2 години — 5 прожиткових мінімумів.
Читайте також
Окремо сплачується отримання інформації з реєстру: у паперовому вигляді — 0,025 прожиткового мінімуму, в електронному — 0,125.

Порядок реєстрації — поетапні кроки

Після подачі документів реєстратор відкриває справу та запускає процедуру оформлення.
Зазвичай процес виглядає так:
  • формується електронний пакет документів і визначається черговість розгляду;
  • проводиться перевірка законності всіх документів;
  • приймається рішення щодо реєстрації;
  • дані вносяться до Державного реєстру;
  • власник отримує підтвердження в паперовому або електронному вигляді.

Підстави відмови у реєстрації права власності на житло

Фахівці зазначили, що відмова можлива у кількох типових випадках:
  • подано неповний пакет документів;
  • є помилки або невідповідності в документах;
  • квартира перебуває під обтяженням;
  • квартира продавалася двічі, раніше проводилася реєстрація прав помилково;
  • документи оформлені з порушеннями.
Читайте також

Реєстрація права власності на квартиру в іпотеці

Якщо квартира купується в іпотеку, пакет документів майже не відрізняється, але додається іпотечний договір та підтвердження розрахунків із забудовником.
Як пояснюють експерти з нерухомості, у цьому випадку квартира реєструється на власника, але з обтяженням.
Це означає, що житло перебуває в заставі банку, і без його дозволу власник не може вільно ним розпоряджатися. Обтяження знімається після повного погашення кредиту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомістьЗабудовники
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems