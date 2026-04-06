Скільки коштує квадратний метр у новобудовах України (інфографіка)
У березні порівняно з лютим ціни на новобудови знизилися у столиці та низці західних областей, тоді як у центральних регіонах зафіксовано зростання.
Про це свідчать дані аналітики Dim.ria.
У березні 2026 року продовжували працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні. Впродовж першого місяця весни в експлуатацію ввели 6 нових будинків на 11 секцій загалом: 6 секцій — у Львівській, і 5 — у Київській області.
Ціни
Вартість за квадратний метр у новобудовах інтенсивно змінювалась протягом березня.
Найбільше зростання ціни зафіксовано у Кіровоградській області — +3,5% порівняно з лютим, що вивело її на другу позицію за середньою ціною. А в Закарпатській області відбулось найбільше падіння ціни квадратного метра — на 7,5%.
Столиця
Столиця традиційно утримує лідерство за вартістю первинної нерухомості, проте у березні тут зафіксовано зниження ціни на 2,3%. Середня вартість квадратного метра в Києві становить $1 393. Водночас у Київській області спостерігається протилежна тенденція — зростання на 1,3%, до рівня $906.
Найдорожчі новобудови зосереджені в Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 669, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $888/м².
Західні регіони
Найсуттєвіше падіння вартості відбулося на Закарпатті — мінус 7,5% ($1 125за м²). Також ціни дещо знизилися на Львівщині (-0,8%, $1 183), Тернопільщині (-0,9%, $784) та Хмельниччині (-1,7%, $760).
Зростання в цьому регіоні зафіксовано у Рівненській та Чернівецькій областях — обидві додали по 2,5%, досягнувши відміток $965 та $1 018 відповідно. На Волині ціни зросли на 1,7% ($933).
Вартість «квадрата» в центрі, на півдні та сході
Найбільше зростання показала Кіровоградська область — плюс 3,5% ($1 203). На Полтавщині ціни зросли на 0,9% ($793), тоді як у Вінницькій, Черкаській та Дніпропетровській областях зафіксовано незначне зниження в межах 0,4−0,5%.
Ситуація на півдні та сході:
- Одеська область: зниження на 3% ($937);
- Запорізька область: зниження на 3,7% ($530, найнижча ціна серед регіонів із наявними даними);
- Харківська область: зниження на 1,2% ($815);
- Миколаївська область: зниження на 0,4% ($669).
Попит
Попит на нове житло серед українців у березні зростав практично по всій країні. Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+25%), Чернігівській (+22%) та Черкаській (+21%) областях.
Спад попиту спостерігався у Львівській (-7%), Чернівецькій (-0,8%) та Запорізькій (-0,3%) областях.
