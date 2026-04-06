Скільки коштує квадратний метр у новобудовах України (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Нерухомість

У березні порівняно з лютим ціни на новобудови знизилися у столиці та низці західних областей, тоді як у центральних регіонах зафіксовано зростання.

Про це свідчать дані аналітики Dim.ria

У березні 2026 року продовжували працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні. Впродовж першого місяця весни в експлуатацію ввели 6 нових будинків на 11 секцій загалом: 6 секцій — у Львівській, і 5 — у Київській області.

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах інтенсивно змінювалась протягом березня.

Найбільше зростання ціни зафіксовано у Кіровоградській області — +3,5% порівняно з лютим, що вивело її на другу позицію за середньою ціною. А в Закарпатській області відбулось найбільше падіння ціни квадратного метра — на 7,5%.

Столиця

Столиця традиційно утримує лідерство за вартістю первинної нерухомості, проте у березні тут зафіксовано зниження ціни на 2,3%. Середня вартість квадратного метра в Києві становить $1 393. Водночас у Київській області спостерігається протилежна тенденція — зростання на 1,3%, до рівня $906.

Найдорожчі новобудови зосереджені в Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 669, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $888/м².

Найдорожчі новобудови зосереджені в Печерському районі, Інфографіка: Dim.ria

Західні регіони

Найсуттєвіше падіння вартості відбулося на Закарпатті — мінус 7,5% ($1 125за м²). Також ціни дещо знизилися на Львівщині (-0,8%, $1 183), Тернопільщині (-0,9%, $784) та Хмельниччині (-1,7%, $760).

Столиця традиційно утримує лідерство за вартістю первинної нерухомості, Інфографіка: Dim.ria

Зростання в цьому регіоні зафіксовано у Рівненській та Чернівецькій областях — обидві додали по 2,5%, досягнувши відміток $965 та $1 018 відповідно. На Волині ціни зросли на 1,7% ($933).

Вартість «квадрата» в центрі, на півдні та сході

Найбільше зростання показала Кіровоградська область — плюс 3,5% ($1 203). На Полтавщині ціни зросли на 0,9% ($793), тоді як у Вінницькій, Черкаській та Дніпропетровській областях зафіксовано незначне зниження в межах 0,4−0,5%.

Ситуація на півдні та сході:

Одеська область: зниження на 3% ($937);

Запорізька область: зниження на 3,7% ($530, найнижча ціна серед регіонів із наявними даними);

Харківська область: зниження на 1,2% ($815);

Миколаївська область: зниження на 0,4% ($669).

Попит

Попит на нове житло серед українців у березні зростав практично по всій країні. Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+25%), Чернігівській (+22%) та Черкаській (+21%) областях.

Спад попиту спостерігався у Львівській (-7%), Чернівецькій (-0,8%) та Запорізькій (-0,3%) областях.

Попит на нове житло серед українців у березні зростав практично по всій країні, Інфографіка: Dim.ria

