30 тис. євро за перетворення офісу на квартиру в Німеччині: хто може отримати

З З липня федеральний уряд Німеччини виплачуватиме субсидії до 30 000 євро за кожну квартиру, створену шляхом переобладнання нежитлових приміщень на житлові.

Про це повідомляє Федеральне міністерство житлового будівництва, міського розвитку та будівництва країни, пише ausnews

Причини

Знайти житло в цій країні стає все важче — людям просто нема де жити. Виходить, що вільні площі є, а квартир все одно не вистачає.

Федеральний уряд вирішив розібратися з цією суперечністю і розробив спеціальну програму, яка видаватиме гроші на перетворення таких порожніх будівель на житлові будинки.

Що зроблять

З липня Федеральне міністерство будівництва запускає програму під назвою «Від комерції до житла».

Вона працює просто: якщо ви перетворюєте комерційне приміщення, що порожнє, на житло, держава платить вам за це гроші — і повертати їх не потрібно. На кожну нову квартиру можна одержати до 30 000 євро. Загалом на програму виділено 300 мільйонів євро.

Під дію програми підпадають такі об’єкти

Колишні офіси, магазини, старі виробничі приміщення. Головна умова одна — внаслідок переобладнання має з’явитися хоч би одна повноцінна квартира.

Приклад

Держава готова відшкодувати до 30% витрат на переобладнання будівлі, але не більше ніж 30 000 євро за кожну квартиру. Простіше кажучи: якщо ремонт коштував вам 100 000 євро і більше — отримайте максимум 30 000 євро. Якщо витратили менше — і субсидія буде меншою, рівно 30% реальних витрат.

Однак одного переобладнання приміщень замало. Щоб отримати гроші, власник будівлі повинен ще й провести енергетичну модернізацію: замінити вікна, утеплити стіни, оновити систему опалення. Ці витрати держава не покриває — але без їхнього виконання субсидію взагалі не дадуть.

Після всіх робіт будівля має укладатися у стандарт «Ефективний дім 85». Це означає, що воно має споживати не більше 85% тієї енергії, яку б споживав аналогічний новий будинок, побудований за діючими нормами. Для будівель з охоронним статусом, тобто визнаних архітектурними пам’ятниками, вимоги трохи м’якші. Жителі Північного Рейну-Вестфалії можуть розраховувати на додатковий бонус: якщо озеленити дах будівлі, держава доплатить ще 10 000 євро.

Як взяти участь

Брати участь у програмі можуть приватні особи, компанії та житлові кооперативи. Заявки приймає Національний банк розвитку KfW. Важливе правило: подати заявку потрібно до того, як розпочнуться будівельні роботи. Якщо ви поки що тільки плануєте або консультуєтеся — саме час це зробити.

Для компаній встановлена ​​верхня межа: не більше 300 000 євро на одну організацію, що відповідає приблизно десяти квартир. Це є вимога європейського законодавства.

Сенс обмеження у тому, щоб жодна компанія не отримувала рахунок державних грошей несправедливого переваги перед конкурентами.

Мета

Чим більше порожніх будинків вдасться переобладнати, тим більше квартир з’явиться на ринку — і тим слабшим буде тиск на і так перевантажений ринок житла в Німеччині.

Федеральний міністр будівництва Верена Хуберц висловила ідею програми коротко і образно: держава хоче, щоб покинуті будівлі знову стали справжніми будинками, а тихі вулиці, що спорожніли, перетворилися на живі, наповнені людьми квартали.

