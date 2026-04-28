Хто належить до середнього класу в Німеччині
Середнім класом у Німеччині вважаються ті, хто заробляє від 32 400 до 74 400 євро на рік.
Про це повідомляє Ausnews. de з посиланням на розрахунки Der Spiegel.
У Німеччині тема зарплат залишається переважно приватною. Близько 60% громадян не обговорюють свої доходи навіть із близькими, а третина — навіть із подружжям. Через це багато хто помиляється, оцінюючи власний рівень заробітку в порівнянні з іншими.
Рівень доходів середнього класу
Середній клас у Німеччині вважається основою економіки. Ці домогосподарства формують значну частину споживання, сплачують податки та підтримують внутрішній попит.
Станом на квітень 2025 року близько двох третин штатних працівників (включно з державними службовцями та військовими) отримували від 2700 до 5700 євро на місяць без урахування бонусів і надбавок.
Медіанна зарплата становить трохи більше ніж 4100 євро на місяць (49 200 євро на рік). Це означає, що половина працівників отримує більше цієї суми, а інша половина — менше.
До середнього класу відносять тих, чий дохід становить від двох третин до півтори медіани — тобто приблизно від 2700 до 5700 євро на місяць.
Межі доходів за річними показниками
Розподіл за річним доходом (брутто, без урахування бонусів) виглядає так:
- нижчий клас — до 32 028 євро;
- нижній середній клас — 32 028−32 399 євро;
- середній клас — 32 400−74 400 євро;
- вищий середній клас — 74 401−92 423 євро;
- вищий клас — від 92 424 євро.
Які професії належать до середнього класу
Найвищі доходи в межах середнього класу отримують фахівці у сфері ІТ, юристи, викладачі та науковці університетів. Натомість нижчі зарплати фіксуються у сфері торгівлі, прибирання, громадського харчування.
За даними сервісу Stepstone за 2022−2025 роки, працівники транспорту та логістики найчастіше отримують доходи, близькі до середніх по країні.
У цьому сегменті значна частка працівників не має вищої освіти — їхній річний дохід становить близько 51 200 євро. Водночас майстри, технічні спеціалісти, а також працівники промисловості чи відділів закупівель і продажів заробляють на кілька тисяч євро більше.
Динаміка зарплат
Попри зростання цін, реальні погодинні зарплати у Німеччині демонструють позитивну динаміку. У квітні 2025 року медіанний дохід штатних працівників був майже на 38% вищим, ніж 11 років тому.
З урахуванням інфляції купівельна спроможність зросла більш ніж на 8%. Порівняно з 2010 роком реальні зарплати збільшилися приблизно на 6%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що близько 13,3 млн осіб у Німеччині мають дохід нижче межі бідності — це 16,1% населення (проти 15,5% у 2025 році). У 2026 році межа бідності для одиноких осіб становить близько 1380 євро на місяць.
