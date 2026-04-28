НБУ представив нову пам’ятну монету (фото) Сьогодні 13:14 — Особисті фінанси

НБУ показав нову памятну монету до річниці Чернобильскої трагедії.

«Сьогодні зона відчуження — це не лише місце пам’яті про трагедію, але й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Через 40 років після катастрофи тут знову живуть рідкісні тварини: зубри, бурі ведмеді, лосі, рисі, коні Пржевальського та чорні лелеки» — сказано в повідомленні НБУ.

«Кожному з них ми присвятили пам’ятну монету, яка увійшла до серії „Флора і фауна України“. І тепер завершуємо цей монетний ряд новою пам’ятною монетою „Чорнобиль. Відродження. Зубр“» — йдеться в описі.

Довідка Finance.ua Зубр — велична й унікальна тварина, занесена до Червоної книги України ще в 1980 році. Колись зниклий із цих територій через браконьєрство він несподівано повернувся. Уперше його помітили в Чорнобильській зоні у 2012 році і після того неодноразово фіксували присутність цієї тварини в різних частинах зони відчуження".

Як виглядає пам’ятна монета

Номінал пам’ятної монети 5 гривень.

На аверсі зображено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: у центрі — стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого зображені тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема, ведмедя бурого, лося, зубра, рисі, коня Пржевальського та лелеки чорного.

На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра (кольоровий друк).

Художник — Наталія Фандікова.

Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем’яненко.

Тираж — 40 000 штук (у тому числі 20 000 штук у сувенірному пакованні).

Де купити

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів. Про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

