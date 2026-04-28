В Україні готують компенсації за пошкоджені війною авто Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Розмір виплати визначатимуть за ринковою вартістю автомобіля на момент пошкодження

В Україні розробляють механізм компенсації за автомобілі, пошкоджені внаслідок війни. Відповідний законопроєкт уже розглянув профільний комітет, і найближчим часом його можуть винести на розгляд Верховної Ради України.

Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Крейденко в ефірі Ранок.Live.

За словами Крейденка, запровадження такого механізму має особливе значення для жителів територій, наближених до зони бойових дій. Для багатьох із них автомобіль є необхідним засобом для евакуації, волонтерської діяльності та щоденних поїздок, зокрема через обмежену доступність громадського транспорту.

Коли можуть запровадити компенсації

За словами депутата, ініціатива має підтримку серед людей. Вона передбачає можливість отримання виплат для власників пошкоджених автомобілів за аналогією з чинним механізмом компенсацій за зруйноване житло.

Профільний комітет уже розглянув законопроєкт і рекомендував винести його на розгляд парламенту.

«Зараз я працюю над тим, щоб керівництво фракції „Слуга народу“ та інші фракції підтримали цю ініціативу, і ми змогли розглянути її на пленарному засіданні в першому читанні», — зазначив Крейденко.

Як працюватиме механізм відшкодування

Передбачається, що механізм компенсацій буде прозорим. Розмір виплати визначатимуть за ринковою вартістю автомобіля на момент пошкодження.

Зокрема, навіть якщо автомобіль має значний вік, але перебуває в належному технічному стані, його вартість оцінюватиме експерт, після чого держава виплачуватиме відповідну компенсацію.

Отримані кошти можна буде використати як на придбання іншого автомобіля, так і на інші потреби.

Під час оцінки враховуватимуть:

вік;

пробіг;

технічний стан автомобіля.

Нагадаємо, у 2023 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9209 про внесення змін до Податкового кодексу. Вони передбачають податкові пільги для осіб, яким внаслідок збройної агресії росії завдали шкоди у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів. Документ пропонує звільнити таких фізичних і юридичних осіб від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком і ввізним митом на авто.

Як зазначав автор документа Сергій Гривко, прийняття законопроєкту стане інструментом часткового відшкодування збитків і фінансової підтримки громадян, які втратили через війну авто, і допоможе їм з економією придбати нові машини. Проте документ так і не був ухвалений Радою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.