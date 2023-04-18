У Раді придумали, як компенсувати українцям знищені через війну авто — Finance.ua

У Раді придумали, як компенсувати українцям знищені через війну авто Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

У Раді придумали, як компенсувати українцям знищені через війну авто

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9209 про внесення змін до Податкового кодексу. Вони передбачають податкові пільги для осіб, яким внаслідок збройної агресії росії завдали шкоди у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів.

Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту.

Він пропонує звільнити таких фізичних і юридичних осіб від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком і ввізним митом на авто.

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Постраждалим громадянам треба подати документи, що підтверджують викрадення, знищення або пошкодження машини під час бойових дій. Для підтвердження права особи на пільгу береться до уваги перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, із зазначенням дати початку і дати їх завершення.

При цьому громадяни можуть використовувати цю пільгу ту кількість разів, яка відповідає кількості їхніх транспортних засобів.

Як зазначає автор документа Сергій Гривко, прийняття законопроекту стане інструментом часткового відшкодування збитків і фінансової підтримки громадян, які втратили через війну авто, і допоможе їм з економією придбати нові машини.

Окрім того, документ забезпечить мобільність громадян у разі загрози можливої ​​евакуації, а також сприятиме функціонуванню суб’єктів господарювання (юросіб і фізосіб-підприємців), відновленню їх економічної діяльності та створенню передумов для розвитку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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