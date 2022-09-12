Як отримати компенсацію за знищене авто під час війни: інструкція Мін'юсту — Finance.ua

Як отримати компенсацію за знищене авто під час війни: інструкція Мін'юсту Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Як отримати компенсацію за знищене авто під час війни: інструкція Мін'юсту

Десятки тисяч автомобілів згоріло в різних містах і селах України через повномасштабне вторгнення росії. Проте за знищені автівки можна отримати компенсацію.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції у Facebook.

У міністерстві пояснили, що робити у разі знищення або пошкодження транспортного засобу:

1. Необхідно якнайшвидше зафіксувати факт завдання шкоди. Підійдуть фото та/або відеофіксація; письмові пояснення не менше двох свідків; знімки екрана з новин або посилання на публікації в ЗМІ, що висвітлювали відповідну подію тощо. Необхідно також викликати поліцію або надіслати їм заяву з доказами та документами на авто.

2. Для визначення розміру збитків слід замовити автотоварознавчу експертизу. Також слід зібрати та зберегти можливі квитанції щодо видатків, яких зазнав власник транспортного засобу у зв’язку з його пошкодженням. Якщо транспортний засіб застрахований то ви зможете отримати страхове відшкодування у випадку завдання шкоди вашому автомобілю внаслідок збройної агресії рф, але лише у випадку, якщо інше прямо не передбачено в договорі страхування.

Справи про відшкодування збитків розглядатимуть суди за загальними правилами підсудності. Подати позов можна за зареєстрованим місцем проживання, за місцем перебування або за місцем завдання збитків. Позов буде пред’явлено російській федерації як відповідачу у справі.

Водночас у Мін’юсті зазначили, що на сьогодні розробка оптимального механізму компенсації за знищення чи пошкодження транспортного засобу тільки розпочалася.

Крім цього, Україна зможе підрахувати завдані збитки державі та громадянам і звернутися до Міжнародного суду ООН з позовом про репарації, до яких можуть входити також і суми завданих збитків фізичним особам.

Довідка Finance.ua:

експерт назвав 4 потенційні стратегії відшкодування шкоди, заподіяної військовою агресією росії;

з 26 травня почали діяти нові правила подання заявок на зруйновану нерухомість. Заявку можуть подавати фізособи, юрособи, їхні спадкоємці або правонаступники.



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