Відшкодування збитків, завданих росією - поради юристів — Finance.ua

Відшкодування збитків, завданих росією - поради юристів Вчора 14:29 — Особисті фінанси

Військова агресія рф проти України — це безпрецедентне порушення міжнародних норм. І агресор відповідатиме за свої дії, зокрема, відшкодуванням за завдану шкоду населенню та бізнесу.

Про це розповів Сергій Клюца адвокат АО групи Crowe Mikhailenko.

Експерт назвав 4 потенційні стратегії відшкодування шкоди, заподіяної військовою агресією росії:

стягнення збитків з рф на підставі рішення національного суду України;

стягнення з держави Україна — законопроєкт № 7237 «про компенсацію за майно, втрачене, пошкоджене та знищене внаслідок збройної агресії рф та справедливий розподіл репарацій». Це спосіб захисту намагаються зробити основним, оскільки він дозволить Україні виступити розподілювачем коштів, отриманих від державної допомоги і репарацій рф, та самостійно визначати справедливий розмір відшкодування шкоди;

стягнення завданих рф збитків у російській федерації в судах цієї країни. Тут варто наголосити, що згідно з законодавством росії, рф не перебуває у стані війни з Україною і не завдає шкоди цивільним об’єктам. Тому формально Україна може стягувати відшкодування за збитки у судах цієї країни. Однак росія заявляє, що не буде розглядати такі звернення, а сам факт звернення до суду у рф є небезпечним для заявника або його представника, який перебуває в росії;

безпосереднє звернення до ЄСПЛ для стягнення з росії з огляду на неефективність національних механізмів захисту в росії.

Один зі способів звернення за відшкодуванням — звернення до Європейського суду з прав людини. Що про нього потрібно знати?

22 березня 2022 року пленарне засідання ЄСПЛ ухвалило резолюцію, яка підтвердила юрисдикцію Суду щодо будь-яких заяв проти рф, якщо вони стосуються дій рф, вчинених до офіційної дати виходу з Ради Європи 16 вересня 2022 року. Тобто поки ЄСПЛ продовжує здійснювати розгляд справ проти росії.

«Однак рішення ЄСПЛ не є панацеєю, оскільки примус до виконання — це політичний тиск Ради Європи на країну, яка зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ. Країни часто відмовляють у негайному виконання рішень з огляду на „потребу провести реформу“ тощо. Наприклад, кажуть, що кошти на компенсації не передбачені у бюджеті, тому за це візьмуться у наступному бюджетному періоді. Крім того, найбільше невиконаних рішень — саме у росії», — розповів Клюца.

Заяви до ЄСПЛ. Перш ніж звертатися до ЄСПЛ, скористайтеся передбаченим у відповідній державі способом захисту. Строк звернення — 4 місяці з моменту остаточного рішення про відмову в захисті органом влади відповідної країни. Інакше ЄСПЛ не прийматиме заяву.

Чому ЄСПЛ може відмовити у розгляді заяви:

заява анонімна;

ідентична до вже розглянутої заяви чи поданої до іншого міжнародного органу розслідування чи врегулювання (але якщо вона містить нові факти у справі — її розглянуть);

якщо ця заява несумісна з положеннями Конвенції або Протоколів до неї, явно необґрунтована або є зловживанням правом на подання заяви;

якщо заявник не зазнав суттєвої шкоди (але з мотивів поваги до прав людини, гарантованих Конвенцією, — може і розглядатися).

Як можна обґрунтувати заяву про порушення права власності:

фіксація пошкоджень;

обґрунтування розміру шкоди;

доведення причинно-наслідкових зв’язків між порушенням та наслідками.

За словами експерта, без таких доказів найчастіше заявники отримають відмови. Крім того, окупація не вважається втратою майна. У ЄСПЛ вважають, що тимчасова окупація — це лише втрата можливості використовувати корисні властивості вашого майна. Але ви не втрачаєте право власності на майно, якщо ви не доведете, що воно знищене на відповідній території.

Фіксація фактів заподіяння шкоди. Як каже фахівець, зараз немає жодних наперед визначених процедур, вимог, формалізму. Для присудження компенсації, відповідно до ст. 41 Конвенції, Суд може вирішити керуватися національними стандартами, проте він не зобов’язаний це робити.

Обрахунок розміру шкоди

Наразі відшкодовуються дійсно зазнані збитки та втрата майбутньої передбачуваної вигоди. Заявник має довести не лише наявність, але і суми збитків.

Якщо точно обчислити розмір дійсних збитків неможливо, Суд зробить оцінку на основі наявної в нього інформації. Але варто зважати й на те, що Суд може визнати справедливим призначити суму меншу, ніж повний обсяг збитків.

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