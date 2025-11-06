Скільки коштує навчання у топових університетах США Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує навчання у топових університетах США

США традиційно залишаються однією з найдорожчих країн для здобуття вищої освіти. Навчання у провідних університетах може коштувати десятки тисяч доларів на рік, а загальні витрати студента сягають десятків тисяч.

Вартість навчання залежно від типу університету

У державних університетах (public universities) іноземні студенти сплачують у середньому від 20 до 35 тисяч доларів на рік, тобто 10−17,5 тисяч доларів за семестр.

У приватних вишах суми вищі — від 30 до понад 50 тисяч доларів на рік, або 15−25 тисяч доларів за семестр.

Університети найвищого рівня, такі як Гарвард, Єль чи Стенфорд, встановлюють плату на рівні 60−65 тисяч доларів на рік (30−32,5 тисячі за семестр). Для порівняння, у найпрестижніших державних закладах, як-от Каліфорнійський університет у Берклі чи Мічиганський університет, навчання коштує 45−50 тисяч доларів на рік (22−25 тисяч за семестр).

У південних і середньозахідних штатах — Техасі, Флориді, Огайо, Індіані — державні університети пропонують нижчі ціни. Тут іноземні студенти платять від 15 до 25 тисяч доларів на рік, що нижче за середній рівень по країні.

Вартість навчання у топових університетах США

Назва, категорія та місце розташування вишу Ціна на рік Harvard University (приватний, Массачусетс) Близько 65 тис. доларів Stanford University (приватний, Каліфорнія) 60−65 тис. доларів Yale University (приватний, Коннектикут) Близько 65 тис. доларів University of California, Berkeley (державний, Каліфорнія) Близько 45 тис. доларів University of Michigan (державний, Мічиган) Близько 50 тис. доларів

Додаткові витрати

Плата за навчання — лише частина загальних витрат. Проживання у кампусі коштує від 800 до 1500 доларів на місяць, а оренда житла самостійно коштує від 700 до 2500 доларів.

Харчування обходиться у 150−300 доларів на місяць за умови самостійного приготування їжі або близько 570 доларів, якщо студент користується університетським meal plan.

Обов’язковим є також медичне страхування — у середньому від 60 до 150 доларів щомісяця. Додатково слід враховувати транспорт, навчальні матеріали, канцтовари, одяг і дозвілля, що разом може додати ще кілька тисяч доларів до річного бюджету.

У підсумку загальні річні витрати іноземного студента у США можуть становити від 60 до 90 тис. доларів, залежно від університету, міста та умов проживання. Це включає навчання, проживання, харчування, страхування, транспорт, навчальні матеріали та дозвілля.

