Скільки коштує навчання в університетах Італії

Італійська система вищої освіти вважається однією з найдоступніших у Європі. Навіть у найпрестижніших університетах оплата часто не перевищує рівень семестрових зборів у країнах, де навчання формально вважається безкоштовним.

Ціни на навчання в Італії

У державних університетах Італії річна плата за навчання зазвичай становить від 500 до 4 500 євро. Остаточна сума залежить не лише від спеціальності, а й від доходу родини студента — університет проводить оцінку фінансового стану, і в результаті розмір оплати може суттєво знизитися.

Додатково на ціну впливає мова навчання. Програми італійською коштують дешевше — від 600 євро за семестр, тоді як англомовні стартують від 900 євро. Тож вивчення італійської може стати важливим кроком до економії.

Для порівняння:

Болонський університет — близько 3 000 євро на рік;

Університет Павії — приблизно 4 500 євро на рік;

Римський університет Сапієнца — менш як 1 000 євро на рік.

Приватні навчальні заклади, зокрема школи моди, дизайну чи бізнесу, мають значно вищу оплату — від 3 000 до 15 000 євро за семестр. Для прикладу, Університет Бокконі у Мілані бере близько 13 000 євро на рік, а Університет Католіка Сакро Куоре — приблизно 10 000 євро.

Стипендії та гранти

Італія пропонує широкий спектр стипендій — як для своїх громадян, так і для іноземних студентів.

Міністерство закордонних справ Італії щороку виділяє гранти для іноземців, що бажають вивчати італійську мову та культуру.

Регіональні стипендії DSU — це державна програма підтримки студентів із низьким рівнем доходу. Вона може покривати не лише навчання, а й проживання, харчування та щомісячні витрати.

Багато університетів мають власні стипендіальні програми. Критерії відбору зазвичай включають академічні успіхи та фінансовий стан родини.

Так, Університет Болоньї пропонує допомогу, що може повністю покрити вартість навчання і частину життєвих витрат, роблячи освіту доступною навіть для студентів із обмеженим бюджетом.

Додаткові витрати

Щомісячний бюджет іноземного студента в Італії становить у середньому від 900 до 1 300 євро — залежно від міста, житла та стилю життя.

Оренда житла: у Римі кімната коштує 500−650 євро, у Болоньї — 400−500 євро, у передмісті Венеції — 300−350 євро.

Харчування: близько 250−350 євро на місяць.

Громадський транспорт: студентський проїзний — приблизно 25 євро на місяць, або 200−250 євро на рік.

Таким чином, Італія пропонує європейську якість освіти за відносно доступною ціною, особливо для тих, хто скористається системою стипендій чи обере навчання італійською мовою.

