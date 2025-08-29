Скільки можуть заробляти студенти в Європі: де потрібен дозвіл на роботу (інфографіка) — Finance.ua

Скільки можуть заробляти студенти в Європі: де потрібен дозвіл на роботу (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Скільки можуть заробляти студенти в Європі: де потрібен дозвіл на роботу (інфографіка)

Європа — це один із найпривабливіших напрямків для молодих людей. Близько 1,76 млн іноземців приїжджають до ЄС, щоб здобути вищу освіту, що становить 8,4% від загальної кількості студентів.

Вибираючи місце навчання, іноземні студенти враховують багато чинників. Одне з найважливіших питань — чи зможуть вони працювати під час навчання.

в 30 європейських країнах, включаючи держави-члени ЄС, Великобританію, Норвегію та Ісландію, за умови, що вони здобувають вищу освіту, пише Іноземні студенти можуть працювативключаючи держави-члени ЄС, Великобританію, Норвегію та Ісландію, за умови, що вони здобувають вищу освіту, пише Еuronews

В одних країнах дозвіл на роботу не потрібний. В інших дозвіл потрібен лише для студентів із країн, які не входять до ЄС/ЄЕП.

Скільки годин можуть працювати студенти та скільки вони можуть заробити на місяць

StudiesIn.com проаналізував 30 європейських напрямків з їхніми можливостями підробітку для студентів. Дослідники порівняли умови роботи, середню погодинну оплату та місячний заробіток у різних країнах. При цьому не враховувалася плата за навчання, яка також може бути важливим фактором для прийняття студентами рішення.

Не потрібен дозвіл на роботу

У 14 із 30 країн іноземним студентам не потрібен дозвіл на роботу. До них належать Велика Британія, Франція, Ірландія, Швеція, Фінляндія, Португалія, Болгарія, Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина, Естонія, Латвія та Литва.

Це робить ці напрямки особливо привабливими для студентів, які хочуть швидко почати працювати без зайвої паперової тяганини.

Треба дозвіл

В Австрії, Бельгії, Данії, Греції та Італії дозвіл на роботу під час навчання потрібен лише студентам з країн, які не є членами ЄС/ЄЕП.

У Чехії та Хорватії студентам не з ЄС також може знадобитися дозвіл на роботу, залежно від кожного конкретного випадку.

У восьми країнах іноземні студенти мають отримати дозвіл на роботу. Це Іспанія, Нідерланди, Словенія, Норвегія, Мальта, Люксембург, Ісландія та Кіпр.

Детально про дозволи розповідаємо у інфографіці нижче:

Скільки може працювати та заробляти студент у Європі

У більшості європейських країн, які представлені у списку, іноземні студенти можуть працювати не більше 20 годин на тиждень. У деяких державах цей поріг нижче, наприклад, у Люксембурзі (15 годин) та Нідерландах (16 годин). У багатьох країнах студентам дозволено працювати більше годин та навіть повний робочий день під час літніх чи академічних канікул.

Передбачувана погодинна оплата праці варіюється від 3,32 євро у Болгарії до 18 євро у Люксембурзі та 17−19 євро в Ісландії. У половині країн заробітна плата за годину нижче за 8 євро. В Угорщині студент отримує в годину 4,19 євро, в Естонії 4,30 євро, в Латвії 4,47 євро, у Словаччині 4,69 євро.

Найвища оплата

(Після Люксембургу та Ісландії), у Норвегії — 16,86 євро. За нею йдуть — Данія (14,74 євро), Нідерланди (14,40 євро) та Великобританія (14,09 євро), де заробітна плата перевищує 14 євро на годину.

Студенти у Великій Британії можуть заробляти до 977 фунтів стерлінгів (1127 євро) на місяць.

У Німеччині та Іспанії ця цифра становить близько 1111 євро.

У Франції іноземні студенти можуть отримувати до 900 євро на місяць, а Італії — від 600 до 750 євро.

