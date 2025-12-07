Чорна пʼятниця в Україні: що купували та хто витратив найбільше Сьогодні 14:24 — Особисті фінанси

Чорна пʼятниця в Україні: що купували та хто витратив найбільше

Цьогоріч споживачі краще підготувалися до акцій на Чорну пʼятницю, але знижки все ще стимулюють імпульсивний шопінг. Третина покупців витратила від 1 000 до 4 000 грн, а 13,5% придбали товарів на понад 20 000 грн.

Про це йдеться в опитуванні Meest Group, у якому взяли участь 1 300 респондентів.

Хто витрачав найбільше на Чорну пʼятницю

Чорна п’ятниця майже однаково приваблює чоловіків і жінок: 54% респондентів — чоловіки, 46% — жінки.

За віком найбільше витрачали споживачі віком 34−45 років (39%) та 45+ (37%). При цьому 25% опитаних робили імпульсивні покупки, а 67% купували заплановано.

Найактивніше купували українці, які заробляють 20 000−30 000 грн (33%), далі споживачі з доходом 10 000−20 000 грн (25%) та до 10 000 грн (23%). Лише кожен п’ятий опитаний мав заробіток понад 50 000 грн.

Найпопулярнішими категоріями товарів стали:

одяг — 47%;

електроніка — 40%;

косметика — 30%;

взуття — 26%;

аксесуари — 20%;

вітаміни та БАДи — 12%;

спортивні товари — 9%;

інструменти — 8%;

автозапчастини — 5%.

У яких магазинах купували найбільше

Популярними українськими онлайн-майданчиками стали: Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Епіцентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) та OLX (3,14%).

Серед міжнародних платформ лідирували AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) та Amazon (7,25%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.