Чорна пʼятниця в Україні: що купували та хто витратив найбільше

Цьогоріч споживачі краще підготувалися до акцій на Чорну пʼятницю, але знижки все ще стимулюють імпульсивний шопінг. Третина покупців витратила від 1 000 до 4 000 грн, а 13,5% придбали товарів на понад 20 000 грн.
Про це йдеться в опитуванні Meest Group, у якому взяли участь 1 300 респондентів.

Хто витрачав найбільше на Чорну пʼятницю

Чорна п’ятниця майже однаково приваблює чоловіків і жінок: 54% респондентів — чоловіки, 46% — жінки.
За віком найбільше витрачали споживачі віком 34−45 років (39%) та 45+ (37%). При цьому 25% опитаних робили імпульсивні покупки, а 67% купували заплановано.
Найактивніше купували українці, які заробляють 20 000−30 000 грн (33%), далі споживачі з доходом 10 000−20 000 грн (25%) та до 10 000 грн (23%). Лише кожен п’ятий опитаний мав заробіток понад 50 000 грн.
Найпопулярнішими категоріями товарів стали:
  • одяг — 47%;
  • електроніка — 40%;
  • косметика — 30%;
  • взуття — 26%;
  • аксесуари — 20%;
  • вітаміни та БАДи — 12%;
  • спортивні товари — 9%;
  • інструменти — 8%;
  • автозапчастини — 5%.

У яких магазинах купували найбільше

Популярними українськими онлайн-майданчиками стали: Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Епіцентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) та OLX (3,14%).
Серед міжнародних платформ лідирували AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) та Amazon (7,25%).
За матеріалами:
Finance.ua
