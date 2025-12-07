Чорна пʼятниця в Україні: що купували та хто витратив найбільше
Цьогоріч споживачі краще підготувалися до акцій на Чорну пʼятницю, але знижки все ще стимулюють імпульсивний шопінг. Третина покупців витратила від 1 000 до 4 000 грн, а 13,5% придбали товарів на понад 20 000 грн.
Про це йдеться в опитуванні Meest Group, у якому взяли участь 1 300 респондентів.
Хто витрачав найбільше на Чорну пʼятницю
Чорна п’ятниця майже однаково приваблює чоловіків і жінок: 54% респондентів — чоловіки, 46% — жінки.
За віком найбільше витрачали споживачі віком 34−45 років (39%) та 45+ (37%). При цьому 25% опитаних робили імпульсивні покупки, а 67% купували заплановано.
Найактивніше купували українці, які заробляють 20 000−30 000 грн (33%), далі споживачі з доходом 10 000−20 000 грн (25%) та до 10 000 грн (23%). Лише кожен п’ятий опитаний мав заробіток понад 50 000 грн.
Найпопулярнішими категоріями товарів стали:
- одяг — 47%;
- електроніка — 40%;
- косметика — 30%;
- взуття — 26%;
- аксесуари — 20%;
- вітаміни та БАДи — 12%;
- спортивні товари — 9%;
- інструменти — 8%;
- автозапчастини — 5%.
У яких магазинах купували найбільше
Популярними українськими онлайн-майданчиками стали: Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Епіцентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) та OLX (3,14%).
Серед міжнародних платформ лідирували AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) та Amazon (7,25%).
