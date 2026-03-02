Жінки можуть отримати 5 тис. євро на відкриття власного закладу Сьогодні 16:26 — Особисті фінанси

Бізнес у галузі HoReCa

Жінки із малих міст і сіл мають можливість пройти безкоштовне навчання та отримати фінансову підтримку на старт власного бізнесу у галузі HoReCa.

Йдеться про програму «Іскра. Розпалюй власну справу», яку ініціювала та профінансувала компанія Glovo у партнерстві з Projector Foundation та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Хто може взяти участь у програмі

Програма розрахована на жінок від 18 років, які живуть в Україні та планують відкривати власний заклад — кав’ярню, пекарню, кафе або ресторан.

Навчання допоможе пройти весь шлях:

сформувати концепцію закладу;

продумати меню;

порахувати фінанси;

обрати локацію;

розібратися з операційними процесами;

вибудувати маркетинг.

Досвід у сфері HoReCa або підприємництві буде перевагою, але не є обов’язковим.

Що відомо про програму

Програма складається з 10 практичних модулів. Своїм досвідом поділяться засновниці та керівниці відомих закладів і проєктів. Учасниці працюватимуть над власними ідеями, щоб наприкінці мати готовий бізнес-план.

Фіналістки програми поїдуть на Food Tour до Києва, презентують свої проєкти на Pitch Day та зможуть отримати грант у розмірі 5000 євро на розвиток бізнесу.

Подати заявку на участь можна до 23 березня.

Детальніше про програму та умови участі можна дізнатися за посиланням

