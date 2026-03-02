Жінки можуть отримати 5 тис. євро на відкриття власного закладу
Жінки із малих міст і сіл мають можливість пройти безкоштовне навчання та отримати фінансову підтримку на старт власного бізнесу у галузі HoReCa.
Йдеться про програму «Іскра. Розпалюй власну справу», яку ініціювала та профінансувала компанія Glovo у партнерстві з Projector Foundation та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Хто може взяти участь у програмі
Програма розрахована на жінок від 18 років, які живуть в Україні та планують відкривати власний заклад — кав’ярню, пекарню, кафе або ресторан.
Навчання допоможе пройти весь шлях:
- сформувати концепцію закладу;
- продумати меню;
- порахувати фінанси;
- обрати локацію;
- розібратися з операційними процесами;
- вибудувати маркетинг.
Досвід у сфері HoReCa або підприємництві буде перевагою, але не є обов’язковим.
Що відомо про програму
Програма складається з 10 практичних модулів. Своїм досвідом поділяться засновниці та керівниці відомих закладів і проєктів. Учасниці працюватимуть над власними ідеями, щоб наприкінці мати готовий бізнес-план.
Фіналістки програми поїдуть на Food Tour до Києва, презентують свої проєкти на Pitch Day та зможуть отримати грант у розмірі 5000 євро на розвиток бізнесу.
Подати заявку на участь можна до 23 березня.
Детальніше про програму та умови участі можна дізнатися за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що податки залишаються головним бар’єром для бізнесу в Україні.
Поділитися новиною
Також за темою
Жінки можуть отримати 5 тис. євро на відкриття власного закладу
Бізнес може отримати до 16 млн грн на переробку: умови фінансування
Працівники аварійних бригад почали отримувати виплати по 20 тисяч гривень
Українці почали відкривати перші рахунки для «нових» дитячих виплат
В Україні запускають програму зайнятості для людей 50+
Індексація пенсій з 1 березня: як розраховується підвищення