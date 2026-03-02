0 800 307 555
Дефіцит працівників зберігатиметься як під час війни, так і на етапі відбудови країни — НБУ

Роботодавці активно залучають до роботи ветеранів, жінок, молодь та людей пенсійного віку
Роботодавці активно залучають до роботи ветеранів, жінок, молодь та людей пенсійного віку
В Україні зберігається дефіцит працівників на ринку праці на тлі міграції населення та мобілізації. Водночас ситуація з нестачею кадрів дещо покращилася порівняно з минулим роком.
Про це повідомляє Національний банк України.

Причини нестачі працівників

Руйнування критичної інфраструктури ускладнило умови життя, що призвело, зокрема, до додаткових виїздів українців за кордон останніми місяцями. Тож підприємства й надалі відчувають брак робітників, свідчать результати опитувань.

Ситуація поступово покращується

Нацбанк зазначає, що ситуація з нестачею робітників є кращою, ніж рік тому.
Цьому сприяло активніше залучення до роботи ветеранів, жінок, молоді та людей пенсійного віку.
Упродовж останніх місяців кількість резюме на сайтах працевлаштування зростала швидше, ніж кількість вакансій.

Зарплати продовжують зростати

У НБУ стверджують, що зростання зарплат триває. Воно є повільнішим, ніж раніше, але все одно швидшим за інфляцію.
Збільшення реальних зарплат (понад рівень інфляції) у 2025 році становило близько 7%.
Очікується, що найближчими роками зарплати в реальному вимірі також зростатимуть на 6−7%, адже дефіцит працівників, імовірно, зберігатиметься як під час війни, так і на етапі відбудови країни.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що станом на кінець 2025 року за кордоном перебувають 5,6 млн українців. Аналітики зазначають, що після дозволу на вільний перетин кордону для чоловіків віком 18−22 роки, з серпня по листопад 2025 року Україну покинуло на 96 тис. більше представників цієї групи, ніж повернулося. Кожен сьомий юнак цієї вікової категорії зараз перебуває за кордоном.
Що стосується планів повернутися в Україну, найменш схильними до повернення є чоловіки, молодь та люди з високим рівнем доходу за кордоном. Наявність дітей також часто стає якорем, що тримає сім’ю в безпеці та стабільності західних освітніх систем.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems