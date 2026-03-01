Чотири роки великої війни: як зросли ціни, тарифи та курс валют Сьогодні 21:22 — Особисті фінанси

Чотири роки повномасштабної війни суттєво вплинули як на економіку, так і на повсякденне життя українців. Попри зростання зарплат і пенсій, здорожчали майже всі базові продукти, пальне, а також електроенергія. Також суттєво підскочив курс долара та євро.

Як змінилися макроекономічні показники та податки

За чотири роки російського вторгнення номінальний ВВП України зріс на 64,3%: 8 трлн 967,4 млрд грн (як закладено у держбюджеті-2026) проти 5 трлн 459,6 млрд у 2021 році.

Державний борг України збільшився на 238,4%: 9 трлн 042,68 млрд грн на кінець 2025 року проти 2 трлн 672 млрд на кінець 2021-го.

Розмір золотовалютних резервів завдяки іноземній допомозі зріс на 98,2%: січень 2022 року — 29,09 млрд доларів, січень 2026-го — 57,67 млрд доларів.

Також за час вторгнення рф збільшилися темпи інфляції. У 2021 році рівень інфляції становив 10%, у 2022 році — 26,6%, у 2023 році — 5,1%, у 2024-му — 12%. Після цього інфляція порівняно знизилася, у 2025-му — 8%.

Що сталося з курсом гривні

Напередодні вторгнення рф курс долара в Україні складав 28,89 грн. Станом на 25 лютого 2026 року Національний банк зафіксував курс долара на рівні 43,2 грн — на 49,4% більше, ніж чотири роки тому.

Курс євро перед великою війною становив 32,9 грн, станом на 25 лютого 2025-го — 50,9 грн (+55,%). Курс польського злотого зріс на 67% - 12,09 грн проти 7,23 грн до великої війни.

Як зросла вартість комунальних послуг

На підвищення більшості комунальних тарифів в Україні продовжує діяти мораторій. З 2022 по 2026 рік не змінилася вартість газу (7,96 грн за кубометр), холодної (16,16 грн за куб) та гарячої води (97,89 грн за куб), водовідведення (14,22 грн за куб) та опалення (1 654,41 грн за Гкал).

Водночас підскочили тарифи на електроенергію — на 200%. Наразі тариф для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт-год, тоді як у лютому 2022 року він був на рівні 1,44 грн.

Одна з головних причин здорожчання світла — росія не припиняє атаки на енергетичну інфраструктуру України, втрачено значні обсяги генерації, а імпорт електроенергії у січні цього року був рекордним за час вторгнення рф.

Щодо податків, то ставка податку на доходи фізичних осіб залишилася на рівні 18%. Мінімальний ЄСВ зріс на 33%, максимальний — на 77,4%.

Соціальні показники: пенсії, мінімалка, безробіття

Середня зарплата по Україні, за даними Держстату, за чотири роки зросла на 77,2% - станом на грудень 2025 року вона становила 30 тисяч 926 грн. Зазначимо, перед війною борг із зарплати становив 3,2 млрд грн.

Мінімальна зарплата зросла на 33% - 8 647 грн станом на лютий 2026 року проти 6,5 тисячі у лютому 2022-го. Зростання мінімальної пенсії склало 34,2% - 2 595 грн проти 1 934 грн.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні, за даними Держстату, скоротилася на 70,1% - до 88,3 тисячі на кінець 2025 року. Зазначимо, що ця цифра може не відображати реальної картини через значну кількість громадян, які виїхали з країни.

Водночас більше ніж у чотири рази зросла зарплата солдата-контрактника на першій лінії оборони та «нулі»: на кінець минулого року вона становила 120 тисяч грн, що на зростання на 341,1% більше з періодом до повномасштабної війни (27 208 грн).

Як змінилися споживчі ціни

За чотири роки повномасштабної війни в Україні подорожчали майже усі базові продукти. Наприклад, батон та хліб пшеничний зросли в ціні на 71,2% та 81,7% відповідно.

Молоко подорожчало на 72,7%, свинина — на 85,7%, сало — на 106,7%, яйця — на 86,9%, цукор — на 8,4,%, картопля — на 67%, олія соняшникова — на 43,9%.

Зазначимо, з базових продуктів майже не змінилася в ціні гречка.

При цьому значно зросли ціни на пальне. Літр бензину А-95 коштує в Україні в середньому 59,28 грн (+88,5%), літр дизеля — 58,91 грн (+94,3%), літр автогазу — 38,05 грн (+100).

