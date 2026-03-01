0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Онлайн-рахунок для юросіб: які банки пропонують найвигідніші умови

Особисті фінанси
9
Онлайн-рахунок для ФОП
Онлайн-рахунок для ФОП, Фото: freepik
Повномасштабна війна змусила українську банківську систему швидко пристосовуватися до нових умов та потреб клієнтів. Одним із ключових запитів від бізнесу та населення стала можливість відкривати рахунки дистанційно.
Finance.ua зібрав найпривабливіші пропозиції, які діють на ринку банківських послуг на початку 2026 року.

а́банк

Через клієнт-банк аБізнес юридична особа може самостійно в онлайн-форматі відкрити свій перший поточний рахунок. Також це можна зробити дистанційно з допомогою менеджера банку. Відкриття й обслуговування рахунків — безкоштовні.
Перекази в інші банки коштують 3 грн незалежно від суми. Зняття готівки — до 30 тис. грн на місяць без комісії, далі — 0,75% від суми.
Вартість безготівкового поповнення — безкоштовно, внесення готівки (виторг, внесення статутного капіталу тощо) — 0,1% від суми, мінімум 10 грн.
Додаткова перевага — банк нараховує відсоток на залишок коштів на рахунку у розмірі 9−12% річних.

ПУМБ

ПУМБ пропонує чотири тарифні пакети для юросіб, які можна відкрити безкоштовно.
Пакет всеDigital бізнес відкривається повністю онлайн. Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою у касі банку клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета, мінімум 10 грн.
Водночас зарахування готівки через термінали самообслуговування — без комісії. Комісія за зняття готівки — 1% від суми.

monobank

Онлайн-банк працює з юрособами з 2020 року та пропонує єдиний тарифний план для всіх. Серед переваг — відсутність комісії за перекази в інші банки. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9%.
Безготівкове поповнення рахунку — без комісії. Поповнити рахунок без комісії готівкою можна через партнерські банки та платіжні термінали
Для ФОП доступні додаткові сервіси, такі як інтернет-еквайринг, «Покупка частинами», сервіс збору донатів та вебкабінет бухгалтера.

Банк Кредит Дніпро

Для юросіб пропонується на вибір 3 тарифні пакети — «Малий», «Середній» та «Бізнес». Усі ці рахунки відкриваються безкоштовно, а щомісячна абонплата складає відповідно 249, 399 та 749 грн.
Безготівкове поповнення — без комісії, а за внесення на рахунок готівки банк просить 0,1%, мінімум 20 грн.
Видавання готівки в касі — від 1% до 1,2%, мінімум 100 грн, залежно від пакета послуг.
Більш детально розповіли в нашій статті: Онлайн-рахунок для юросіб: що пропонують банки на старті 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниmonobankПУМБабанкБанк Кредит Дніпро
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems