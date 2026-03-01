Онлайн-рахунок для юросіб: які банки пропонують найвигідніші умови Сьогодні 14:22 — Особисті фінанси

Онлайн-рахунок для ФОП, Фото: freepik

Повномасштабна війна змусила українську банківську систему швидко пристосовуватися до нових умов та потреб клієнтів. Одним із ключових запитів від бізнесу та населення стала можливість відкривати рахунки дистанційно.

Finance.ua зібрав найпривабливіші пропозиції, які діють на ринку банківських послуг на початку 2026 року.

а́банк

Через клієнт-банк аБізнес юридична особа може самостійно в онлайн-форматі відкрити свій перший поточний рахунок. Також це можна зробити дистанційно з допомогою менеджера банку. Відкриття й обслуговування рахунків — безкоштовні.

Перекази в інші банки коштують 3 грн незалежно від суми. Зняття готівки — до 30 тис. грн на місяць без комісії, далі — 0,75% від суми.

Вартість безготівкового поповнення — безкоштовно, внесення готівки (виторг, внесення статутного капіталу тощо) — 0,1% від суми, мінімум 10 грн.

Додаткова перевага — банк нараховує відсоток на залишок коштів на рахунку у розмірі 9−12% річних.

ПУМБ

ПУМБ пропонує чотири тарифні пакети для юросіб, які можна відкрити безкоштовно.

Пакет всеDigital бізнес відкривається повністю онлайн. Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою у касі банку клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета, мінімум 10 грн.

Водночас зарахування готівки через термінали самообслуговування — без комісії. Комісія за зняття готівки — 1% від суми.

monobank

Онлайн-банк працює з юрособами з 2020 року та пропонує єдиний тарифний план для всіх. Серед переваг — відсутність комісії за перекази в інші банки. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9%.

Безготівкове поповнення рахунку — без комісії. Поповнити рахунок без комісії готівкою можна через партнерські банки та платіжні термінали

Для ФОП доступні додаткові сервіси, такі як інтернет-еквайринг, «Покупка частинами», сервіс збору донатів та вебкабінет бухгалтера.

Банк Кредит Дніпро

Для юросіб пропонується на вибір 3 тарифні пакети — «Малий», «Середній» та «Бізнес». Усі ці рахунки відкриваються безкоштовно, а щомісячна абонплата складає відповідно 249, 399 та 749 грн.

Безготівкове поповнення — без комісії, а за внесення на рахунок готівки банк просить 0,1%, мінімум 20 грн.

Видавання готівки в касі — від 1% до 1,2%, мінімум 100 грн, залежно від пакета послуг.

