ТОП-5 порад підприємцям-початківцям щодо безпечного зберігання грошей

Бізнесмен в окулярах сидить за столом в кафе з ноутбуком під час телефонної розмови, Фото: freepik

На рахунках підприємців зберігаються значні суми. Саме тому питання захисту фінансів є вкрай важливим для стабільності бізнесу. Експерти радять розділяти особисті та підприємницькі рахунки, перевіряти надійність банку та формувати резервний фонд.

Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Поради підприємцям-початківцям щодо безпечного зберігання коштів

Розділяйте особисті та підприємницькі кошти

Перш за все необхідно відкрити окремий рахунок для бізнес-операцій, на який підприємець отримуватиме оплату за товари чи послуги. Для власних потреб використовуйте особистий рахунок.

Фахівці наголошують, приймати оплату за товари чи послуги на особисту банківську картку є порушенням законодавства.

Перевіряйте надійність банку

Перед відкриттям рахунку у банку переконайтесь у його надійності.

Важливо обирати банки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перевірте фінансову звітність банку на сайті НБУ, його структуру власності та рейтинг.

Умови договорів та тарифи мають бути прозорими, без прихованих комісій і незрозумілих інструментів.

Ще однією ознакою надійного банку є безпека й сервіс: двофакторна автентифікація, захист даних та цілодобова підтримка клієнтів.

Формуйте фінансову «подушку безпеки»

Резервний фонд на 3−6 місяців витрат допомагає бізнесу витримати непередбачувані ситуації та кризові періоди, забезпечуючи стабільність роботи.

Диверсифікація коштів

Ескперти радять розподіляти кошти між різними банками та інструментами, особливо якщо використовуєте рахунки для операційної діяльності, формування резервного фонду або накопичення коштів на розвиток бізнесу.

Знайте про державні гарантії

Під час воєнного стану Фонд гарантування вкладів забезпечує 100% відшкодування вкладів ФОП у разі неплатоспроможності банку.

Через 3 місяці після завершення воєнного стану максимальна сума компенсації становитиме 600 тис. грн, незалежно від кількості рахунків.

