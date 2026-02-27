0 800 307 555
Українцям пообіцяли перерахувати «дитячі» виплати до 2 березня

Особисті фінанси
37
«Дитячі» виплати, а саме 7000 грн для дитини до 1 року народження та «єЯсла», які частина родин не отримала вчасно, надійдуть на рахунки вже найближчими днями. Кошти перерахують не пізніше понеділка, 2 березня.
Про це під час засідання Верховної Ради заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.
«Сьогодні або в понеділок, 2 березня, дитячі кошти будуть перераховані на карткові рахунки», — зазначив міністр соціальної політики Денис Улютін.
Міністр також повідомив, що найближчим часом подати заявку на «дитячі» виплати можна буде через застосунок «Дія».
Наразі оформлення можливе:
  • через сервісні центри Пенсійного фонду;
  • через ЦНАПи;
  • через «Ощадбанк» із відкриттям спеціального карткового рахунку.
За словами Улютіна, Міністерство працює з іншими банками, щоб вони також могли відкривати спеціальні рахунки, прив’язані до відповідного виду соціальної допомоги. Після завершення цього процесу механізм стане простішим і доступнішим.

Що змінилося з «дитячими» виплатами у 2026 році

Раніше Кабінет Міністрів удосконалив порядок оформлення і отримання «дитячих» виплат. Батьки отримали більше варіантів використання коштів.
Із 1 січня 2026 року також підвищено розмір допомоги. Зокрема, матері, які народили дитину після цієї дати, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Розмір і умови допомоги залежать від дати народження малюка.
Для українських родин це означає, що соціальна підтримка збережена, а затримка має тимчасовий характер. Особливо важливо це для сімей із новонародженими дітьми та тих, хто розраховує на регулярні виплати як частину сімейного бюджету.
СоцвиплатиВиплатиСоціальна допомога
