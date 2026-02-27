У КМДА пояснили, як отримати 40 тисяч гривень за пошкоджене житло внаслідок аварій Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

Допомога надається тільки для осіб, які проживають в житловому приміщенні (квартирі)

Жителі Києва, чиє житло було пошкоджене внаслідок аварій на інженерних мережах або збройної агресії росії, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн на домогосподарство.

Про це розповів Департамент соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації Українському радіо.

Хто може отримати виплату

Одноразова адресна матеріальна допомога надається одному з власників або співвласників житла, якщо приміщення було пошкоджене:

унаслідок аварій на інженерних мережах водо- або теплопостачання;

унаслідок збройної агресії росії протягом 2026 року.

Допомога надається в розмірі 40 000 грн на одне домогосподарство.

Які документи потрібні

Для отримання виплати необхідно подати такі документи:

письмова заява від одного із уповноваженого власника/співвласника житла (повнолітнього члена сім’ї або законного представника неповнолітнього члена сім’ї) із погодженнями інших членів сім’ї, які засвідчені їхніми підписами на цій заяві;

копія паспорта громадянина України або посвідки на тимчасове проживання; копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, внесені до паспорта громадянина України, або копію паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

оригінал довідки організації з обслуговування житлового фонду (керуюча компанія, ОСББ, ЖБК, тощо) про пошкодження на інженерних мережах (водопостачання та/або теплопостачання) житлового приміщення (квартири);

довідка з банку із зазначенням реквізитів відкритого соціального карткового рахунку для безготівкового отримання соціальних виплат від держави, зокрема: пенсії, допомоги, субсидії тощо.

Для отримання матеріальної допомоги письмова заява та відповідні документи можна подати особисто або за допомогою поштового зв’язку за адресою Департаменту: м. Київ, 03165, просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116 або каб. 115 (громадські приймальні), електронною поштою — social@kyivcity.gov.ua

На що можна використати кошти

Матеріальна допомога надається тільки для осіб, які проживають в житловому приміщенні (квартирі). На отримання матеріальної допомоги також мають право у разі затоплення особа іншого пошкодженого житлового приміщення.

Виділена матеріальна допомога може використовуватися для придбання опалювальних приладів, відновлення пошкодженого житлового приміщення (квартири) тощо.

Українське радіо За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.