«Срібний вік» економіки: кого найбільше шукають роботодавці (думка експерта)

Сьогодні на ринку праці в Україні немає проблем для фахівців віком 55+. Зараз роботодавець буквально ганяється за людьми цієї вікової категорії.

Про це розказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова, пише РБК- Україна.

Лібанова додала, що «найбільш приваблива для будь-якого роботодавця категорія» сьогодні (якщо йдеться про працю чоловіків) — це «категорія чоловіків 60+».

«Тепер я б сказала, що розпочався „срібний вік“ економіки. Мені такий термін більше подобається, ніж інші», — повідомила науковець.

Вона вояснила, що «тепер роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні». І зокрема, коли йдеться про осіб старшого віку, в них є той соціальний капітал, якого немає в молоді. В них є та відповідальність, якої переважною мірою бракує молоді".

Чи можуть жінки повноцінно замінити чоловіків

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень визнала також, що коли йдеться про чоловічу роботу, варто говорити відверто: «є праця, яка жінкам не під силу».

«Забійником у шахті не буде жінка працювати. Так, ДТЕК спустив жінок вниз, але ж вони там не забійниками працюють. Фізично це ж просто неможливо», — пояснила вона.

Отже, за словами Лібанової, якщо йдеться про чоловічу працю, то «найкраще для роботодавця зараз — це брати на роботу чоловіків віком 60+».

Ставлення роботодавців до працівників

Спеціаліст пояснила, що беручи на роботу чоловіків старшого віку, роботодавець, перш за все, «не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують». Водночас, на її думку, в цьому питанні «не тільки фактор війни грає роль».

Головні тенденції

«Срібний вік» економіки: деякі роботодавці сьогодні буквально «полюють» на працівників категорії 55+.

Пріоритет 60+: чоловіки цього віку є найбільш привабливими для найму на деякі вакансії через відсутність ризику мобілізації.

Переваги покоління: старших фахівців цінують за професійну відповідальність та унікальний соціальний капітал.

Фізичні обмеження: попри дефіцит кадрів, існують важкі професії, де жінки фізично не можуть замінити чоловіків, а люди старшого віку — молодь.

Прихований ейджизм: у деяких галузях старших людей частіше залучають до роботи в «бек-офісах», ніж до прямого контакту з клієнтами.

Де люди старшого віку затребувані

Згідно з інформацією Лібанової, робоча сила старшого віку дуже затребувана у таких галузях, як промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство.

«У нас сьогодні є галузеві відмінності вікового складу. Я не хочу сказати, що це якийсь свідомий галузевий ейджизм. Однак по факту є вікові відмінності по галузях», — визнала експерт. Про це ж свідчить і дослідження «Срібна економіка України: потенціал покоління 55+».

«Сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт — охоче беруть людей 55+ через досвід та надійність», — повідомила науковець.

Про це розповіла кар’єрна консультантка, амбасадорка Національних центрів Europass та Euroguіdance Вікторія Сафронова. Раніше ми писали , що кар’єрні зміни після 40−45 років часто супроводжуються сумнівами, страхами та відчуттям, що час уже втрачено. Водночас перезапуск кар’єри не означає початок з нуля: більшість фахівців мають transferable skills — навички, які можна переносити між різними ролями та сферами.Про це розповіла кар’єрна консультантка, амбасадорка Національних центрів Europass та Euroguіdance Вікторія Сафронова.

Часто обмеження виникають не стільки на ринку праці, скільки в самій людині. Установки на кшталт «мені вже пізно» або «я не зможу» з’являються ще до реальних спроб змін. Саме з такими внутрішніми бар’єрами важливо працювати на етапі кар’єрного перезапуску.

Ще одна поширена помилка — ухвалення рішень під впливом зовнішніх очікувань. Наприклад, коли зміну професії обирають через популярність галузі, рівень зарплат або престиж, а не через власні інтереси.

Довідка Finance.ua:

З 8 січня 2022 року в Україні запрацювали зміни до закону «Про рекламу». Відповідно до статті 24−1 працедавцям заборонено вказувати в оголошеннях про роботу вік кандидата, стать, приналежність до будь-якої конфесії, громадських організацій, расу. Штраф за порушення — 65 тис. грн.

Про порушення вимог закону можна повідомляти в Державну службу України з питань праці. Після отримання скарги, вони мають розпочати позапланову перевірку підприємства. Детально читайте в нашій статті.

Упродовж 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала 4500 вакансій вакансій із наданням житла. Разом із тим шукачі роботи зацікавилися лише 41% таких вакансій.

