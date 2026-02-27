«Срібний вік» економіки: кого найбільше шукають роботодавці (думка експерта)
Сьогодні на ринку праці в Україні немає проблем для фахівців віком 55+. Зараз роботодавець буквально ганяється за людьми цієї вікової категорії.
Про це розказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова, пише РБК- Україна.
Лібанова додала, що «найбільш приваблива для будь-якого роботодавця категорія» сьогодні (якщо йдеться про працю чоловіків) — це «категорія чоловіків 60+».
«Тепер я б сказала, що розпочався „срібний вік“ економіки. Мені такий термін більше подобається, ніж інші», — повідомила науковець.
Вона вояснила, що «тепер роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні». І зокрема, коли йдеться про осіб старшого віку, в них є той соціальний капітал, якого немає в молоді. В них є та відповідальність, якої переважною мірою бракує молоді".
Чи можуть жінки повноцінно замінити чоловіків
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень визнала також, що коли йдеться про чоловічу роботу, варто говорити відверто: «є праця, яка жінкам не під силу».
«Забійником у шахті не буде жінка працювати. Так, ДТЕК спустив жінок вниз, але ж вони там не забійниками працюють. Фізично це ж просто неможливо», — пояснила вона.
Отже, за словами Лібанової, якщо йдеться про чоловічу працю, то «найкраще для роботодавця зараз — це брати на роботу чоловіків віком 60+».
Ставлення роботодавців до працівників
Спеціаліст пояснила, що беручи на роботу чоловіків старшого віку, роботодавець, перш за все, «не буде боятися, що через місяць цю людину мобілізують». Водночас, на її думку, в цьому питанні «не тільки фактор війни грає роль».
Головні тенденції
- «Срібний вік» економіки: деякі роботодавці сьогодні буквально «полюють» на працівників категорії 55+.
- Пріоритет 60+: чоловіки цього віку є найбільш привабливими для найму на деякі вакансії через відсутність ризику мобілізації.
- Переваги покоління: старших фахівців цінують за професійну відповідальність та унікальний соціальний капітал.
- Фізичні обмеження: попри дефіцит кадрів, існують важкі професії, де жінки фізично не можуть замінити чоловіків, а люди старшого віку — молодь.
- Прихований ейджизм: у деяких галузях старших людей частіше залучають до роботи в «бек-офісах», ніж до прямого контакту з клієнтами.
Де люди старшого віку затребувані
Згідно з інформацією Лібанової, робоча сила старшого віку дуже затребувана у таких галузях, як промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство.
«У нас сьогодні є галузеві відмінності вікового складу. Я не хочу сказати, що це якийсь свідомий галузевий ейджизм. Однак по факту є вікові відмінності по галузях», — визнала експерт. Про це ж свідчить і дослідження «Срібна економіка України: потенціал покоління 55+».
«Сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт — охоче беруть людей 55+ через досвід та надійність», — повідомила науковець.
Раніше ми писали, що кар’єрні зміни після 40−45 років часто супроводжуються сумнівами, страхами та відчуттям, що час уже втрачено. Водночас перезапуск кар’єри не означає початок з нуля: більшість фахівців мають transferable skills — навички, які можна переносити між різними ролями та сферами. Про це розповіла кар’єрна консультантка, амбасадорка Національних центрів Europass та Euroguіdance Вікторія Сафронова.
Часто обмеження виникають не стільки на ринку праці, скільки в самій людині. Установки на кшталт «мені вже пізно» або «я не зможу» з’являються ще до реальних спроб змін. Саме з такими внутрішніми бар’єрами важливо працювати на етапі кар’єрного перезапуску.
Ще одна поширена помилка — ухвалення рішень під впливом зовнішніх очікувань. Наприклад, коли зміну професії обирають через популярність галузі, рівень зарплат або престиж, а не через власні інтереси.
Довідка Finance.ua:
- З 8 січня 2022 року в Україні запрацювали зміни до закону «Про рекламу». Відповідно до статті 24−1 працедавцям заборонено вказувати в оголошеннях про роботу вік кандидата, стать, приналежність до будь-якої конфесії, громадських організацій, расу. Штраф за порушення — 65 тис. грн.
- Про порушення вимог закону можна повідомляти в Державну службу України з питань праці. Після отримання скарги, вони мають розпочати позапланову перевірку підприємства. Детально читайте в нашій статті.
- Упродовж 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала 4500 вакансій вакансій із наданням житла. Разом із тим шукачі роботи зацікавилися лише 41% таких вакансій.
