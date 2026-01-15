Робота з житлом у 2025 році: де пропонували найбільше вакансій
Упродовж 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала 4500 вакансій вакансій із наданням житла. Разом із тим шукачі роботи зацікавилися лише 41% таких вакансій.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Це створює нові можливості для людей, які прагнуть знайти роботу та комфортні умови проживання. Такі пропозиції від роботодавців полегшують переїзд, забезпечують стабільність і дозволяють людям розпочати новий етап у житті без зайвих труднощів», — сказано в повідомленні.
Де пропонували найбільше вакансій із житлом
Найактивніше роботодавці пропонували робочі місця з житлом у таких регіонах:
- Дніпропетровська область — 706 вакансій;
- Київська область — 689 вакансій;
- м. Київ — 644 вакансії;
- Львівська область — 475 вакансій.
Водночас попит з боку шукачів роботи був помірним. За даними служби зайнятості, інтерес викликали лише 41% вакансій із житлом. Станом на кінець 2025 року 796 таких пропозицій залишалися відкритими.
У яких регіонах найбільше працевлаштованих
Найбільшу кількість людей на вакансії з наданням житла було працевлаштовано в:
- Дніпропетровській області;
- Івано-Франківській області;
- Полтавській області;
- Чернігівській області;
- Київській області та місті Києві.
Найпопулярніші професії з житлом
Серед вакансій із наданням житла у 2025 році найбільше пропозицій припадало на такі професії:
- водії;
- вантажники;
- швачки;
- монтажники;
- кухарі;
- охоронники;
- слюсарі-ремонтники.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що роботодавці дедалі активніше спираються на аналітичні дані під час формування вакансій. Понад 70% компаній регулярно аналізують ситуацію на ринку праці, щоб коригувати вимоги до кандидатів і умови найму.
Сезонний ринок праці напередодні зимового сезону формували переважно вакансії з категорій будівництва, виробництва, торгівлі, логістики, а також пропозиції з категорії «Початок кар’єри/студенти», які часто передбачають часткову зайнятість та відсутність вимог до досвіду. Тут медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень. Про це пише Finance.ua з посиланням на OLX Робота.
