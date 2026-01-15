Робота з житлом у 2025 році: де пропонували найбільше вакансій Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Робота з житлом у 2025 році: де пропонували найбільше вакансій

Упродовж 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала 4500 вакансій вакансій із наданням житла. Разом із тим шукачі роботи зацікавилися лише 41% таких вакансій.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Це створює нові можливості для людей, які прагнуть знайти роботу та комфортні умови проживання. Такі пропозиції від роботодавців полегшують переїзд, забезпечують стабільність і дозволяють людям розпочати новий етап у житті без зайвих труднощів», — сказано в повідомленні.

Де пропонували найбільше вакансій із житлом

Найактивніше роботодавці пропонували робочі місця з житлом у таких регіонах:

Дніпропетровська область — 706 вакансій;

Київська область — 689 вакансій;

м. Київ — 644 вакансії;

Львівська область — 475 вакансій.

Водночас попит з боку шукачів роботи був помірним. За даними служби зайнятості, інтерес викликали лише 41% вакансій із житлом. Станом на кінець 2025 року 796 таких пропозицій залишалися відкритими.

У яких регіонах найбільше працевлаштованих

Найбільшу кількість людей на вакансії з наданням житла було працевлаштовано в:

Дніпропетровській області;

Івано-Франківській області;

Полтавській області;

Чернігівській області;

Київській області та місті Києві.

Найпопулярніші професії з житлом

Серед вакансій із наданням житла у 2025 році найбільше пропозицій припадало на такі професії:

водії;

вантажники;

швачки;

монтажники;

кухарі;

охоронники;

слюсарі-ремонтники.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що роботодавці дедалі активніше спираються на аналітичні дані під час формування вакансій. Понад 70% компаній регулярно аналізують ситуацію на ринку праці, щоб коригувати вимоги до кандидатів і умови найму.

Сезонний ринок праці напередодні зимового сезону формували переважно вакансії з категорій будівництва, виробництва, торгівлі, логістики, а також пропозиції з категорії «Початок кар’єри/студенти», які часто передбачають часткову зайнятість та відсутність вимог до досвіду. Тут медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень. Про це пише Finance.ua з посиланням на OLX Робота.

