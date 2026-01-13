Як роботодавці в Україні формують зарплати Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Український ринок праці стрімко змінюється, і роботодавці дедалі активніше спираються на аналітичні дані під час формування вакансій. Понад 70% компаній регулярно аналізують ситуацію на ринку праці, щоб коригувати вимоги до кандидатів і умови найму.

Про це свідчать результати опитування robota.ua.

За результатами опитування, 76% роботодавців постійно переглядають аналітику ринку під час роботи над вакансіями.

Основними джерелами інформації залишаються профільні платформи з пошуку роботи. Даним robota.ua та інших подібних ресурсів довіряють 88% респондентів. Ще близько половини компаній використовують нетворкінг або власні дослідження.

Глибина використання аналітики напряму залежить від масштабу компанії. Малий бізнес здебільшого шукає прикладні рекомендації для швидкого закриття вакансій. Натомість великі компанії з чисельністю понад 100 працівників застосовують аналітику стратегічно.

Зокрема, 75% великих роботодавців регулярно коригують вимоги до кандидатів саме на основі ринкових даних.

Як роботодавці формують рівень зарплат

Семеро з десяти роботодавців під час визначення зарплат орієнтуються одразу на два показники: середній рівень оплати на ринку та пропозиції конкурентів.

Водночас підходи до збору цих даних різняться. Малий і середній бізнес переважно аналізує відкриті вакансії конкурентів та очікування кандидатів. Великі корпорації частіше замовляють платні дослідження, користуються професійними спільнотами та залучають нетворкінг.

Таким чином, усі компанії дивляться на «зріз ринку», але масштаб бізнесу визначає глибину аналітичної роботи.

Опитування показало високий інтерес роботодавців до дій конкурентів. 90% респондентів зазначили, що їм важливо знати, які умови пропонують інші компанії.

Йдеться не лише про рівень зарплат, а й про додаткові бонуси: медичне страхування, гнучкий графік, формат роботи та інші елементи пакета пропозицій. Для малого бізнесу головний запит — зрозуміти, як зробити вакансію привабливішою.

Великі компанії з чисельністю від 50 до 100 і більше працівників підходять до цього ширше: для них на 11% важливіше розуміти загальний попит на фахівців і швидкість закриття вакансій у конкурентів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані НБУ писав , що зростання зарплат у 2025 році продовжувалося, однак темпи були нижчими, ніж роком раніше. Брак робочої сили в Україні поступово зменшується, однак все одно залишається значним, що підтримує зростання заробітних плат як у номінальному, так і в реальному вимірі.

Середня зарплата в Україні досягне європейського розміру у 1000 доларів не раніше аніж за 3−4 роки. Такою думкою поділився економіст Олег Гетман. За його словами, середня зарплата в Україні буде зростати поступово, приблизно нинішніми темпами — на 15−20% на рік.

