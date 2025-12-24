Як змінились зарплати та премії українців в 2025 році (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як змінились зарплати та премії українців в 2025 році (інфографіка)

У 2025 році компанії продовжують робити ставку на утримання персоналу — насамперед через конкурентні зарплати, які залишаються ключовим фактором у боротьбі за кадри.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua.

За результатами опитування, 79% роботодавців підвищили оклади співробітникам, хоча цей показник трохи нижчий, ніж у минулому році.

У 2024 році про підвищення зарплат говорили 82% компаній. Більшість підвищень відбувалися в обережному діапазоні: найпоширеніше зростання — 11−20%. Компанії відчувають тиск ринку, але діють дуже зважено через економічну невизначеність та вплив війни.

Значні підвищення компенсацій трапляються рідко — лише 6% компаній збільшили зарплати на 31−40%. Підвищень понад 40% не зафіксовано.

Водночас 19% компаній залишили рівень оплати незмінним, а 2% були змушені скоротити оклади. Такі випадки переважно трапляються в секторах, що працюють у прифронтових регіонах або сильно залежать від логістики.

Бонуси, премії

У питаннях бонусів компанії проявили ще більшу обережність. 71% роботодавців не змінювали рівень бонусних виплат. Таким чином, бізнеси намагаються уникати нестабільних або ризикованих фінансових зобов’язань.

Кожна п’ята компанія збільшила бонуси, і тут також домінує підвищення на 11−20%. 7% роботодавців скоротили бонусні виплати, що частіше трапляється в компаніях, які втратили частину ринку або зменшили доходи через воєнні ризики.

Варто зазначити, що бонуси у 2025 році є елементом адресної мотивації. Компанії схильні збільшувати винагороди тим співробітникам, які закривають критично важливі задачі або працюють у дефіцитних спеціальностях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.